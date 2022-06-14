أول رد من التعليم بشأن رسوب طالبات أولى وثانية ثانوى بإحدى المدارس (بيان)

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لتجمهر أولياء الأمور والطلاب داخل المدرسة، اعتراضاً على رسوب الطالبات باستثناء 15 طالبة، كما تجمهر بعضهم أيضاً أمام ديوان عام وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء.
وأوضحت مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، فى بيان اليوم، أن هذه الأزمة تخص طالبات الخدمات فقط، لأن نسبة النجاح العامة للطالبات المنتظمات بالصف الأول الثانوى بالمدرسة بلغت 94%، وهناك 37 طالبة يدخلن امتحان الدور الثانى، وبلغت نسبة النجاح بالنسبة للطالبات المنتظمات بالصف الثانى 92%، وتدخل 51 طالبة امتحان الدور الثانى.
وأضافت المديرية أنه بالنسبة لطالبات فصول الخدمات بنفس المدرسة، بلغت نسبة النجاح بين طالبات الصف الأول الثانوى 22% فقط، وتقدمت للامتحان 211 طالبة، حضر منهن 210، ونجح 64، وبقى 164 طالبة لامتحان الدور الثانى.
وبالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى، فوصلت نسبة النجاح بين طالبات فصول الخدمات إلى 36%، حيث تقدمت للامتحان 289 طالبة، نجح منهن 104 طالبات، وبقى 185 طالبة للدور الثانى.
بدوره قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، إنه جارى متابعة الأمر لصالح الطالبات، مشيراً إلى حقهن فى تقديم تظلمات على النتائج.
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