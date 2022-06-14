إجراء حكومى جديد بشأن توطين صناعة السيارات

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن قيام إحدى الشركات العالمية بإجراء الدراسات اللازمة لإقامة المجمع الصناعى للسيارات المشترك فى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك عقب إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية صناعة السيارات من شرق بورسعيد.





ووقع مذكرة التفاهم كل من المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى والمهندس كريم سامى سعد، رئيس مجلس إدارة شرق بورسعيد للتنمية وشاروخ فيروزى، الرئيس التنفيذى لمجموعة PAC للاستشارات العالمية.

ويأتى هذا التوقيع فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطبيق أحدث المعايير العالمية فى مشروعات إنشاء المجمعات الصناعية للسيارات، ونقل أحدث التقنيات التكنولوجية لهذه الصناعة بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والإقليمية فى هذا القطاع وتوطينه محلياً.

وترتكز الاتفاقية على التحفيز المضاعف لصناعة السيارات والصناعات المغذية من حيث التحول الصناعى لأحد أكبر الصناعات عالمياً، فضلاً عن كونها محركاً قوياً لخلق فرص عمل بالسوق المحلية، بجانب استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية فى هذه الصناعة مما ينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادى، والمساهمة بشكل مباشر فى الناتج المحلى، من خلال تلبية احتياجات ومتطلبات الأسواق الإقليمية وخاصة تلبية احتياجات العديد من العلامات التجارية العالمية فى صناعة السيارات لتغطية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق المحيطة.

وتنص الاتفاقية على اشتراك الأطراف الثلاثة المتمثلة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادى (القطاع الحكومى) وشرق بورسعيد للتنمية (قطاع خاص) فى تكوين تحالف مصرى يتعاون مع شركة PAC فى وضع رؤية واضحة وخطة محددة بدراسات جدوى تفصيلية لتعزيز الشراكة بين الاستثمارات الحكومية والقطاع الخاص فى توطين هذه الصناعة ومن ثم وضع برنامج صناعى قادر على المنافسة دولياً، بما يساهم فى دفع مصر كمركز إقليمى للسيارات والاستفادة القصوى من تعزيز القيمة المضافة لهذه الصناعة، بالإضافة إلى توفير الوظائف المنتجة التى تتطلب مهارات عالية، من خلال دراسة جميع جوانب إنشاء مجمع صناعة السيارات المشترك فى شرق بورسعيد" EPAZ".

وتستهدف المذكرة قيام الشركة العالمية للاستشارات بالعمل على دراسة تحليل وتخطيط بيئة السوق العالمية، وإجراء مسح لبيئة السوق لصناعة السيارات العالمية وكذا للقطاعات الصناعية المُغذية، وتحليل أسواق العرض والطلب لعقود التصنيع واتجاهات الإنتاج، واقتراح المخطط المبدئى للمجمع الصناعى، وذلك بعد المتغيرات العالمية التى شهدها العالم عقب جائحة وتداعيات فيروس كورونا الذى أثر بدوره على العديد من الصناعات وسلاسل الإمداد.