محمود محيى الدين يحذر من تبعات تغيرات المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 على ضرورة تضافر الجهود الدولية للتغلب على التحديات والأزمات المختلفة التى يمر بها العالم الآن، فى ظل المتغيرات الجيوسياسية وتحديات الأمن الغذائى وارتفاع أسعار الطاقة.





وشدد محيى الدين على ضرورة تكثيف العمل من الآن وحتى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 وما بعد ذلك، مما يسهم فى تحقيق أهداف اتفاقية باريس.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمود محيى الدين - عبر الفيديو كونفرانس - بمنتدى التطوير التأمينى (IDF)، وهو الحدث العالمى الذى يناقش قضايا التأمين ضد مخاطر الكوارث والمناخ، كما ناقش المنتدى عددا من القضايا الملحة ومنها تبادل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والابتكارات.

وحذر محيى الدين من تبعات تغيرات المناخ، مشيرا إلى التقارير التى صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية من المؤسسات المعنية وكذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التى أوضحت أنه كان المفترض أن يتم خفض الانبعاثات بنسبة 45% بحلول عام 2030، ولكن ما حدث فى الواقع أن الانبعاثات زادت بنسبة 14% ليصل التخفيض المستهدف إلى حوالى 60 %، وهذا يعد انحرافا عن الهدف المراد تحقيقه.

كما أشار فى كلمته إلى الدور الهام الذى تقوم به الجهات غير الحكومية من أجل دعم جهود الحكومات فى الوفاء بالتزامات أجندة المناخ، موضحا أن قضايا التكيف والتخفيف والتمويل وجميع القضايا المتعلقة بالخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية ضمن أولويات قمة المناخ القادمة، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية.

ولفت محيى الدين إلى البعد الإقليمى فى أجندة قمة المناخ، مشيدا بدور مصر الرائد فى إجراء حوار موسع حول أجندة قمة المناخ تشمل جميع أصحاب المصلحة من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والمنطقة العربية وباقى أنحاء العالم مما يسهم فى تقريب وجهات النظر.

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور محيى الدين على ضرورة دمج قضايا التمويل والابتكار فيما يتعلق بمستقبل تمويل المناخ.. مشيرا إلى أن دعم إجراءات التكيف يمكن أن يفتح نوافذ جديدة متعلقة بالمجال التأمينى.

وشدد محيى الدين على أهمية إنشاء أنظمة الإنذار المبكر وتزويد المؤشرات المبكرة ببيانات موثوقة، وكذلك مساعدة الناس على الفهم الجيد لمقاييس الخطر، منوها بأهمية التعاون فى مجال تقنيات التكيف وتطوير البحوث، ومؤكدا على أن بناء القدرات يجب أن يتم فى المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.