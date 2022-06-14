جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائى ستكون 305 جنيهات، وأن مصروفات الصف الخامس الابتدائى حتى الثالث الإعدادى ستكون 205 جنيهات. وأضافت أن مصروفات الصف الأول الثانوى العام ستكون 520 جنيها، والثانى والثالث الثانوى العام ستكون 505 جنيهات. وأشارت الوزارة إلى أن مصروفات الصف الأول الثانوى الفنى بأنواعه ستكون 220 جنيها، وباقى صفوف الثانوى الفنى ستكون 205 جنيهات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية 2022-2023 (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.