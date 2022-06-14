انت الان تتابع تفاصيل خبر رضا عبد العال لـ دوت الخليج: لو كنت مكان إيهاب جلال كنت استقلت بعد مباراة إثيوبيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /704382/رضا-عبد-العال-لـ-تحيا-مصر-لو-كنت-مكان-إيهاب-جلال-كنت-استقلت-بعد-مباراة-إثيوبيا

تحدث رضا عبد العال لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي والزمالك السابق، عن رأيه في الأداء الهزيل لمنتخب مصر في مباريات التصفيات، وكذلك في مباراة اليوم الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية، والتي استقبلت فيها شباك الفراعنة 4 أهداف مقابل تسجيل هدف وحيد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وقال رضا عبد العال في تصريحات خاصة لـ موقع دوت الخليج، أنه لو كان مكان إيهاب جلال، لكان استقال عقب مباراة إثيوبيا في التصفيات الإفريقية، مشيراً إلى أن المناخ في اتحاد الكرة لا يساعد على النجاح.

وأضاف عند سؤاله عن الأخبار المتداولة بشأن اقتراح اسمه ليكون من ضِمن الأسماء التي ستعمل على تنظيم الكرة المصرية خلال الـ 4 أعوام المقبلة: “ كله كلام ومفيش حد اتكلم معايا في حاجة زي كده”.

وقال لاعب منتخب مصر السابق: “ لابد من إقالة اتحاد الكرة بقرار من الدولة، وأن يتم تعيين أشخاص فاهمين يديروا الاتحاد”.

وواصل: “ لابد أن يكون طاهر أبو زيد على رأس هذا الاتحاد، فهو راجل كان وزير سابق، ولا ينظر لا لـ الأهلي، أو الزمالك، وهيعمل على إعطاء كل ذي حق حقه”.

واستكمل : “ الاتحاد ده يمشي مع السلامة، ونجيب طاهر أبو زيد ، ويجيب معاه باقي أعضاء الاتحاد، ويبدأوا يديروا الكرة صح، ويحط جدول صح لـ الأهلي والزمالك، والكل يمشي عليه، ونبعد كل الناس اللي بتأجل ماتشات عشان الدنيا تمشي مظبوط”.

وأتم “ نحن بحاجة لرئيس اتحاد قوي وطاهر أبو زيد يملك هذه الشخصية، وإذا امتلكنا فرد مثل أبو زيد، فكل شئ سوف يكون على ما يُرام”.