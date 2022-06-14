انت الان تتابع تفاصيل خبر غير شرعية.. تأجيل محاكمة ١٣ متهما في قضية تهريب المهاجرين إلي ليبيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /704380/غير-شرعية-تأجيل-محاكمة-١٣-متهما-في-قضية-تهريب-المهاجرين-إلي-ليبيا

أمر الإحالة

وكشف امر الاحالة انه في غضون عام ٢٠٢٠ بدائرة قسم شرطة النزهة محافظة القاهرة هربوا وأخرون مجهولون بطريقة غير مشروعة عدد من المهاجرين بأن دبروا انتقالهم من مصر الي دولة ليبيا تسللاً عبر الدروب الصحراوية ومنها إلي دولة إيطاليا بحرا بواسطة قوارب صيد بالمخالفة للغرض المخصص لها بغرض الحصول علي كسب مادي مبالغ مالية حال كونهمجماعة إجرامية منظمة وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني ومن شأنها تهديد حياة المجني عليهم للخطر.

المتهمين

وأوضح أمر الإحالة ان أسماء المتهمين هم كلاً من: اسلام م، ايمن م، هاني ع، حسني ع، عزب م، ياسر ف، عزيزة ش، سعد ف، عابر ع، احمد م ، هاني م، منتصر ر، حمد س.

ربة منزل تتزعم العصابة

وأشار أمر الإحالة، أن التشكيل العصابي تتزعمهم ربة منزل تدعي الحاجه عزيزة وشهرتها عزة اشتركت مع اخرين في تكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي دولة إيطاليا بحثاً عن فرصة عمل عن طريق العبور بدولة ليبيا بطريقه غير شرعية وذلك عبر الدروب الجبلية والمدقات الصحراوية

الهجرة غير الشرعية

واكد الرائد حازم ابو السعد، رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، ان المتهمين يقومون بتهريب المهاجرين من مصر عن طريق السلوم ومن السلوم الي دولة ليبيا ومن ثم إلي إيطاليا .

تهريب المهاجرين

وأوضح رئيس قسم الهجرة غير الشرعية، أن القائمين علي تشكيل تلك الجماعة هم كل من اسلام م . ع، وايمن محمد ع، وهاني عيد ج. وحسني ع ج، وعزيزه شوقي عبد العزيز وشهرتها الحجه عزه اخرين بتكوين جماعه اجراميه منظمه تخصصت في استقطاب الشباب راغبي السفر الي ايطاليا بطرق غير شرعيه للعمل وذلك عبور بليبيا بطرق غير شرعيه عن طريق الصحراء والطرق والمدقات والدروب الجبلية ومنها بحرا عبر البحر الابيض مستخدمين مراكب للصيد غير امنه لنقل الاشخاص معرضين حياتهم للغرق والفقد مقابل مبالغ ماليه يتم توزيعها علي افراد الجماعة.