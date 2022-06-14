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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /704377/تعليم-الشيوخ-توصي-بإصدارميثاق-متطور-للمنظومة-التعليمية-يتوافق-مع-الجهورية-الجديدة

دوت الخليج

«تعليم الشيوخ» تصدر توصيات لأعضائها بضرورة إصدار ميثاق متطور للمنظومة التعليمية

جاء ذلك في أعقاب أجتماع موسع عقده نواب اللجنة ترأسه النائب، نبيل دعبس رئيسا للجنة التعليم بمجلس الشيوخ لمناقشة اقتراح برغبة للنائبة كاميليا صبحي بشأن إصدار ميثاق للتعليم، حيث ذكرت مقدمة المقترح: "نص الدستور في مادته رقم 199 على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية".

وأضافت بعدها أن الدولة التي تمضي بثقة وإصرار نحو الجمهورية الجديدة، "جمهورية العلم والأمل، العلم والعمل" كما قال رئيس الجمهورية، تضع التعليم على قمة الأولويات، فهو الركيزة الأساسية التى ستقوم عليها هذه الجمهورية الجديدة تحتاج إلى رؤية جديدة للتعليم تأخذ في الاعتبار المستجدات على الصعيدين العالمي والمحلى.

اصدار ميثاق مخصص للتعليم

واختتمت: "لايخفى على أحد أن المسئولية في الواقع لم تعد تقتصر فقط على الدولة وإنما على أطراف متعددة يتعين أن تتضافر جهودها من أجل إنجاح المنظومة التعليمية، فإننا نتقدم لسيادتكم بمقترح إصدار ميثاق مخصص للتعليم يكون بمثابة خارطة طريق لجميع الأطراف المعنية، للعمل سويا في سبيل إنجاح عملية التعليم، ويكون نواة لحوار متعمق حول مستقبل التعليم في مصر".