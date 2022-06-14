الدفاع التركية: أنقرة لا تحتل جزيرة قبرص

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن تركيا لا تحتل جزيرة القبرص لافتا إلى أن تركيا قامت بعملية خاصة من أجل حفظ السلام فى الجزيرة القبرصية عام 1974

دوت الخليج

وتأتي تصريحات وزير الدفاع التركي ردا على ما صرح به عضو فى البرلمان اليوناني قائلا :" إذ كنتم تريدون الحديث عن الاحتلال الوهمي لشمال قبرص فمن الواضح أنكم تريدون صراع "

وأفادت وكالة الاناضول التركية نقلا عن وزير الدفاع التركي أن :" القبارصة اليونانيين أنفسهم يتعرضون لتهديد وعليه اطلقت تركيا عملية حفظ السلام فى قبرص ومنذ ذلك الفترة يسود فى الجزيرة القبرصية استقرار سواء فى الجنوب أو الشمال ".

اعلان جمهورية قبرص التركية

ويذكر انه منذ عام 1974 أنقسمت الجزيرة القبرصية إلى جزئين قسم يوناني وأخر تركي ونتيجة التدخل العسكري التركي فى الجزيرة فتم أقتطاع 37 بالمئة من أراضي الجزيرة، وفى عام 1981 تم الأعلان عن قيام جمهورية شمال قبرص التركية ولم يعترف بهذه الجمهورية سوي تركيا فقط

ويشار إلى انه أجريت مفاوضات عدة من أجل توحيد قبرص بعد تقسيمها إلا أن أن هذه المفاوضات توقفت مرارا ثم أستأنفت فى 2014 بعد انقطاعها بمبادرة من الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس.

ويذكر أن رئيس قبرص التركية، إرسين تتار، يؤيد النظام الكونفدرالي لقبرص في مقابل ذلك تريد القبارصة اليونانيون دولة اتحادية ذات منطقتين ثنائية الطائفة.