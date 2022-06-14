إبراهيم نور الدين حكماً لمباراة الأهلي وإيسترن كامباني

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /704373/إبراهيم-نور-الدين-حكما-لمباراة-الأهلي-وإيسترن-كامباني

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الغد والتي ستجمع بين كلاً من الأهلي والشرقية للدخان، في إطار الجولة الـ 14 والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصددوت الخليج التفاصيل

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء الغد على ستاد الأهلي وي السلام، وتم إسناد المباراة تحكيمياً للحكم إبراهيم نور الدين، كاحكم ساحة، وحكم مساعد سمير جمال، أحمد ناجي حكماً رابعاً، وفي الفيديو وائل فرحان، ويساعده شريف عبدالله.

مباراة الأهلي والشرقية للدخان

ويدخل النادي الأهلي، هذه المباراة رغبة في تحقيق الفوز في البطولة، لضمان استمراريته في المنافسة على نزع الصدارة من الزمالك، والتي يحتلها الأخير برصيد 44 نقطة من إجمال خوض 20 مباراة.

أمام النادي الأهلي، فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري، ويتبقى له 3 مؤجلات أمام كل من ( إنبي، الجونة، الإسماعيلي).

موقف الشرقية للدخان في الدوري

على الجانب الآخر، يأمل فريق إيسترن كامباني بقيادة علاء عبد العال، في تحقيق المفاجأة والفوزعلى المارد الأحمر، وللابتعاد عن القاع الذي يقع فيه الفريق، حيث يملك 13 نقطة، جمعهما من الفوز في مباراتين، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 11 مباراة.

مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

وكان قد حقق النادي الأهلي، الفوز أول أمس على فريق المصري بالسلوم، بنتيجة 1/0 في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، وتأهل لدور الـ 16، والذي كان قد اكتمكل النصاب فيه بعدما خطف الزمالك بطاقة التأهل من أمام الداخلية، وذلك بعدما حول تأخره بهدف للفوز بهدفين.