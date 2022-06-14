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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /704372/روسيا-تخفض-شحنات-الغاز-إلى-ألمانيا-عبر-نورد-ستريم-بنسبة-40

أعلنت شركة “غاز بروم” الروسية فى بيان نشرته على تلغرام بخفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب نورد ستريم بنسبة 40 % وذلك بسبب عدم تسلمها معدات من شركة "سيمنز" الألمانية .

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واضافت الشركة فى البيان انه:" لايمكن ضمان شحنات الغاز بواسطة خط أنابيب نورد ستريم إلا بما تصل كميته إلى 100 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بدلا من 167 مليون متر مكعب يوميا كما كان مخططا".

ويذكر انه منذ العملية العسكرية الروسية الأوكرانية تراجعت صادرات الغاز الروسي بنسبة 27.6 % بين يناير ومايو 2022 مقارنة بذات الفترة من عام 2021.

الروبل مقابل الغاز

وأوقفت شركة "غازبروم" تسليم الغاز الروسي إلى عدد من الدول الأوروبية الذين رفضوا الدفع بالروبل مقابل الحصول على الغاز الروسي حيث طالبت روسيا من عدد من الدول الأوروبية بدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي مقابل أن تستمر امدادات الغاز الروسي لهذه الدول، ويأتي الرد الروسي ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضتها على موسكو على خلفية العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا، ومنذ أن أعلنت روسيا بشن حملة عسكرية ضد أوكرانيا قامت الدول الأوروبية بفرض حزمة من العقوبات استهدفت مختلف القطاعات مثل القطاع المصرفي والنفطي والإعلامي إلى جانب استهدافت العقوبات عدد من الشخصيات الروسية وذلك كمحاولة للضغط على روسيا من أجل وقف القتال وسحب قواتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية.