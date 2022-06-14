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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /704370/أميرة-سليم-تكشف-طقوسها-قبل-الحفلات-وكواليس-جديدة-عن-حفل-موكب-المومياوات-خاص

تواصل السوبرانو العالمية أميرة سليم تحقيق نجاح كبير وعالمي بأعمالها المميزة والتي تهتم من خلالها بإحياء التراث المصري والعربي سوء في حفلاتها مصر أو أوروبا.

دوت الخليج يكشف طقوس أميرة سليم قبل حفلاتها

حفلات السوبرانو أميرة سليم

كشفت السوبرانو أميرة سليم في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج تفاصيل أعمالها الجديدة بجانب طقوسها في الحفلات والتي أبرزها حفل موكب المومياوات التي قدمت خلاله أنشودة إيزيس.

وقالت أميرة سليم: “أهتم قبل تقديمي أي حفل أو عمل غنائي على الهدوء والنوم الجيد والراحة وذلك للحفاظ على أحبالي الصوتية مع تجنبي أي أطعمة حارة”.

وفيما يخص كواليس حفل موكب المومياوات التي قدمت خلاله أنشودة إيزيس، أضافت: “مشاركتي في حفل موكب المومياوات أهم إنجازاتي وفخورة جدا بهذا ولم أجد أي صعوبة في أنشودة إيزيس حيث حفظتها في يوم واحد وكنت متحمسة لتقديمها على المسرح”.

أعمال أميرة سليم

وأشارت إلى أنها تهتم في أعمالها الجديدة التي ستقدمها خلال الفترة المقبلة أن تقدم أعمال قريبة للجمهور المصري والعربي ويفهمها بشكل واضح ويشعر بمعانيها من خلال الموسيقى.

وتحدثت عن أعمالها الجديدة وهي نوستالجيا التي قالت عنها: “نوستالجيا أحدث أعمالي هي أغنية لـ سيد درويش وتجمعني بوالدتي العالمية مارسيلا متى وفخورة بتقديمها في أوروبا وفرنسا أكثر من مرة لإحياء التراث المصري”.

يذكر أن السوبرانو أميرة سليم من مواليد 1 يناير 1976 وتنتمي لعائلة فنية فوالدها الفنان التشكيلي الراحل أحمد فؤاد سليم، ووالدتها عازفة البيانو المصرية العالمية مارسيلا متى.

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ويشار أنها تخرجت في كونسرفتوار القاهرة واستكملت دراستها العليا في فرنسا، كما قدمت الكثير من الحفلات الغنائية المنفردة علي معظم المسارح الفرنسية، وأدت الأدوار الرئيسية في مختلف الأوبرات العالمية منها حلاق اشبيلية، شبح الأوبرا، انس الوجود وأجراس الليل.

ونالت أميرة سليم شهرة واسعة خلال الفترة الماضية في مصر بجانب تألقها في أوروبا وفرنسا تحديدا بسبب أنشودة إيزيس التي يسمعها الجمهور حتى الآن.

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