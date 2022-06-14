انت الان تتابع تفاصيل خبر للمتفوفين في الإعدادية.. شروط ومواعيد التقديم بمدارس "ستيم" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /704363/للمتفوفين-في-الإعدادية-شروط-ومواعيد-التقديم بمدارس ستيم

يتساءل العديد من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور على شروط التقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي الجديد.

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وأعلنت بعض المديريات التعليمية، نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، على أن يتم بقية نتائج الامتحانات تباعا.

موعد التقديم

ومن المقرر، إن تبدأ وزارة التربية والتعليم، فتح باب التقديم سيكون متاحًا إلكترونيًا، بداية من غدا الموافق شهر يوليو المقبل على الرابط التالي http://emis.gov.eg

ويتاح التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (الجيزة – القاهرة -الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- الفيوم - الغربية - العبور- الشرقية – بني سويف– قنا – المنيا – سوهاج– سرس الليان بالمنوفية – مدينة السادات بالمنوفية ).

شروط التقديم بمدارس ستيم

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 18 عاما

- أن يكون حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم األساسي دور أول عام 2020\2021.

- أن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

- أن يكون الطالب خاليا من أي أمراض مزمنة أو معدية أو نفسية أو أي أمراض تحتاج الي رعاية خاصة

- أن يكون حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي وفق إحدى الحالات الآتية:

- أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

- أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95 % من المجموع الكلي، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة اإلنجليزية - الرياضيات - العلوم).

- يتم تسديد مقابل أداء الامتحان على النحو التالي:

- سداد 152جنيه (مائة وخمسون جنيها فقط) رسوم التقدم لآداء امتحان الإلتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بإسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بجميع فروع البنك الأهلي المصري، وبنك مصر والبريد المصري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.

- لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23 ع ح) والإيصال (103 ث ع )