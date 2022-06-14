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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /704361/تعليم-الشيوخ-تناقش-اقتراح-النائبة-كاميليا-صبحي-لإصدار-ميثاق-للتعليم

ناقشت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ مساء اليوم الثلاثاء اقتراح برغبة للنائبة كاميليا صبحي بشأن إصدار ميثاق للتعليم، وقالت مقدمة المقترح:" نص الدستور في مادته رقم 199 أن: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية".

دوت الخليج

«تعليم الشيوخ» تناقش اقتراح النائبة كاميليا صبحي لإصدار ميثاق للتعليم

وأشارت”صبحي” إلى أن الدولة التي تمضي بثقة وإصرار نحو الجمهورية الجديدة، "جمهورية العلم والأمل، العلم والعمل" كما قال رئيس الجمهورية، تضع التعليم على قمة الأولويات، فهو الركيزة الأساسية التي ستقوم عليها هذه الجمهورية الجديدة تحتاج إلى رؤية جديدة للتعليم تأخذ في الاعتبار المستجدات على الصعيدين العالمي والمحلي.

وتابعت :" ولأن المسئولية في الواقع لم تعد تقتصر فقط على الدولة وإنما على أطراف متعددة يتعين أن تتضافر جهودها من أجل إنجاح المنظومة التعليمية، فإننا نتقدم لسيادتكم بمقترح إصدار ميثاق مخص التعليم يكون بمثابة خارطة طريق لجميع الأطراف المعنية، للعمل سويا في سبيل إنجاح عملية التعليم. ويكون نواة لحوار متعمق حول مستقبل التعليم في مصر".

وأوصت اللجنة بإصدار ميثاق للتعليم يتوافق مع الجهورية الجديدة، و هذا الميثاق بما يوائم الاحتياجات والظروف المحلية بعد خضوعه لمناقشات".