انت الان تتابع تفاصيل خبر إلغاء نظام 5 سنوات.. قرارات مهمة من التعليم بشأن المدارس الفنية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /704374/إلغاء -نظام-5-سنوات-قرارات-مهمة-من-التعليم-بشأن-المدارس-الفنية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق نظام موحد للدراسة بمدارس التعليم الفني خلال العام الدراسي المقبلة، وإلغاء المدارس الفنية التي تعمل بنظام الدراسة 5 سنوات.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابا مهما للمديريات التعليمية بشأن تطبيق نظام موحد للدراسة بمدارس التعليم الفني وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية، بهدف اكساب الطلاب الجدارات الفنية التي تؤهلهم للمنافسة على وظائف في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ودفع عجلة الاقتصاد، وكذلك فتح مسار لاستكمال الطلاب دراستهم بالتعليم العالي.

دوت الخليج

وقالت الوزارة، إنه في ضور الكتاب المرسل من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، بشأن تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقا للجدارات المهنية بالصف الأول الثانوي الفني نظام السنوات الثلاث والخمس سنوات بمدارس التعليم الفني الحكومية والخاصة بمختلف نوعياتها الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية وذلك عند فتح باب القبول بالأول الثانوي بمدارس التعليم الفني اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023.

قرارات مهمة للمدارس الفنية

_ أن جميع مدارس التعليم الفني اعتبارا من العام الدراسي 2022/2023 ستكون على نظام السنوات الثلاثة وسيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على الجدارات

_ الإعلان في جميع المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكومي وخاص بأن هذه المدارس سيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ستكون على نظام الثلاث سنوات

_ يراعى عند وضع التنسيق الخاص بالمدارس الفنية أن تكون حسب الإمكانيات المتوفرة بالمدارس من حيث عدد الفصول وتوافر أماكن التدريبات العملية المجهزة.

_ في حالة وجود طلاب يرغبون في التقدم للالتحاق بمدارس التعليم الفني وعدم قدرة المدارس على استيعاب هؤلاء الطلاب أو مجموعهم أقل من المجموع الذي تم تحديده بتنسيق القبول بالتعليم الفني فيتم الحاقهم على نظام الخدمات فترة مسائية كطلاب منتظمين.

تأهيل خريجين المدارس الفنية

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تسعى من خلال منظومة التعليم الفنى إلى تطوير القدرات المهنية للقوى العاملة المصرية، وزيادة القدرة التنافسية لها محليًا ودوليًا، وتخريج طلاب يمتلكون مهارات وحرف تؤهلهم لسوق العمل .