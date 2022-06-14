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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /704369/موعد-طرح-أراضي-وزارة-الإسكان-2022-تعرف-على-التفاصيل

يبجث الكثير عن موعد طرح أراضي وزارة الإسكان 2022، حيث تصدرت محركات البحث المختلفة ومؤشؤات جوجل، عقب الإعلان عن طرح أراضي وزارة الإسكان 2022 للأفراد، والتي كانت قد توقفت منذ مايو العام الماضي، واقتصرت على المطورين ومشروعات الجهات الحكومية فقط.

طرح أراضي وزارة الإسكان للأفراد 2022 في مصر

وينشر موقع دوت الخليج لقرائه، موعد طرح أراضي وزارة الإسكان للأفراد، وأماكن أراضي وزارة الإسكان وكيفية التقديم للحصول على قطع أراضي وزارة الإسكان 2022.

حجز أراضي وزارة الإسكان 2022

أعلنت وزارة الإسكان، عن بدء حجز أراضي سكنية جديدة للأفراد بعدد 3677 قطعة أرض تتمثل في « الإسكان المتوسط – الإسكان المتميز – الإسكان الأكثر تميزًا».

أماكن طرح أراضي وزارة الإسكان 2022

وحددت الوزارة عدة محافظات لطرح قطع أراضي وزارة الإسكان 2022 للأفراد، والتي جاءت كالآتي:

1- أراضي الإسكان المتوسط ووتواجد في مدن «المنيا الجديدة – سوهاج الجديدة – قناة الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة – أسيوط الجديدة – بني سويف الجديدة».

2- أراضي الإسكان المتميز ووتواجد في مدن: «المنيا الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة – أسيوط الجديدة – ناصر الجديدة مغرب أسيوط – ظبية الجديدة – الفيوم الجديدة – أخميم الجديدة».

3- أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، وتتواجد في مدن: «أسوان الجديدة – سوهاج الجديدة – بني سويف الجديدة – أسيوط الجديدة – المنيا الجديدة».

أراضي وزارة الإسكان 2022 للأفراد

وأوضحت وزارة الإسكان عدد قطع الأراضي المتاحة التي طرحتها وزارة الإسكان للأفراد لعام 2022، مقسمة كالتالي:

- طرح عدد 1760 قطعة بأراض الإسكان المتوسط.

- طرح 1740 قطعة بأراضي الإسكان المتميز.

- طرح 177 قطعة بأراضي الإسكان الأكثر تميزًا.

موعد طرح قطع أراضي الإسكان للأفراد 2022

أعلنت وزارة الإسكان، عن بدء طرح أراضي الإسكان للأفراد 2022، والتي توقفت لأكثر من سنة، وحددت موعد بداية التقديم والحجز بداية من يوم الأحد الموافق 19 يونيو.

رابط تقديم أراضي الإسكان 2022

خصصت وزارة الإسكان، رابط إلكتروني للتقديم في طرح أراضي وزارة الإسكان 2022 للأفراد، على الموقع المخصص لذلك، وأوضحت أن نظام التخصيص يكون بأولوية الحجز، وعلى الراغبين في الحصول على أراضي وزارة الإسكان 2022 الدخول للرابط التالي من هــــنــــا.

شروط الحجز في أراضي وزارة الإسكان 2022

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة منذ بدء الحجز.

2- ألا يكون سبق أن خصص له قطة أرض بأراضي الإسكان الاجتماعي.

3- يتم استخدام قطع الأراضي للإسكان فقط.

4- يحق للأسرة الواحدة حجز أكثر من قطعة ضمن أراضي الإسكان الأكثر تميزًا.