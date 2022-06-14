انت الان تتابع تفاصيل خبر بدون مساعدة.. وزير التعليم يهنئ أول طالبة كفيفة لحصولها علي الشهادة الإعدادية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 04:48 مساءً - محمد السيد - /704341/بدون-مساعدة-وزير-التعليم-يهنئ-أول-طالبة-كفيفة لحصولها-علي-الشهادة-الإعدادية

هنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة ملك رمضان فتحي، أول طالبة كفيفة بصر كامل تجتاز امتحان الشهادة الإعدادية في كل المواد على جهاز الحاسب المحمول (اللابتوب)، وحصلت على مجموع 265.5 درجة.

دوت الخليج

واستطاعت ملك، الطالبة بمدرسة زهور الياسمين للغات بالمعادي، أن تتحدى ظروفها وتقهر أسوار إعاقتها وتحصد أعلى الدرجات في الشهادة الإعدادية وتؤدي نفس امتحان أقرانها وليس امتحان الدمج.

وقالت الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، أن الطالبة تقدمت في الفصل الدراسي الأول بطلب إلى إدارة التربية الخاصة برغبتها في أن تؤدي الامتحانات باستقلالية تامة دون مساعدة من أحد.

وأشارت عبد السلام إلى أنه تم العرض على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والذي أبدى تشجيعه وموافقته الفورية وتفهمه لقدرات أبنائنا من ذوي الإعاقات البصرية.

تشكيل فريق دعم

وأوضحت رئيس الإدارةالمركزية لشئون التربية الخاصة، أنه تم التعاون مع مؤسسة بصيرة لدعم ذوي الإعاقات البصرية وتشكيل فريق دعم من شئون الطلبة والامتحانات وموجه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، واستطاعت الطالبة "ملك" أداء الامتحانات بشكل جيد وحصلت على درجات عالية.

توجيهات رئاسية بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة

و تعمل وزارة التربية والتعليم على تقديم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة يتم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بهم والعمل على دمجهم كعناصر فاعلة داخل المجتمع، مشيرا إلى أن المركز يعبر عن إرادة حقيقية للدولة المصرية وقيادتها فى خدمة أبناء الوطن من أصحاب الهمم.

وأعلنت بعض المديريات التعليمية، نتيجة امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، على أن يتم بقية نتائج الامتحانات تباعا.

الحصول على الشهادة الإعدادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة منصة إلكترونية للإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات.

ودشنت الوزارة عبر موقعها الرسمى، منصة لإعلان نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى فور ظهورها واعتمادها .

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه يمكن للطالب الدخول على الرابط التالي، وإدخال رقم الجلوس واختيار اسم المحافظة، للإطلاع على النتيجة:

https://prepnatega.emis.gov.eg/