«القومى للحوكمة» يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعات الكندية

جدة - نرمين السيد - وقع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنه المدير التنفيذى للمعهد الدكتورة شريفة شريف، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الجامعات الكندية بمصر، ممثلا عنها رئيسة فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد فى مصر الدكتورة كيم كريتشلى، للتعاون فى مجال الحوكمة والتنمية المستدامة وتطوير القدرات البشرية.





وأكدت الدكتورة شريفة شريف بحسب بيان لوزارة التخطيط، اليوم- حرص المعهد على تكوين شراكات مع أعرق المؤسسات المحلية والدولية، مضيفة أن المعهد أخذ على عاتقه مهمة التغيير وتبنى منهج جديد للتطوير وتقديم الخدمات، بهدف أن يصبح مركزا إقليميا للمعرفة، وأن يكون له دور فعال فى تنفيذ الاستراتيجيات القومية، أهمها استراتيجية "التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".

وقالت إن الدور الذى يقوم به المعهد يعتمد على تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات كوادر الدولة المصرية فى كافة المجالات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، يمثل هذا التعاون ركيزة للدعم المشترك، من أجل عقد التدريبات والفعاليات العلمية وإجراء الأبحاث المشتركة والأنشطة البحثية والأكاديمية، إلى جانب تبادل الخدمات الاستشارية، ومشاركة المعارف وشبكات العلاقات المهنية، من أجل تطوير القدرات البشرية بشكل عام وتطوير العاملين بالمؤسسات الوطنية بشكل خاص.

يذكر أن الجامعات الكندية فى مصر هى أولى المؤسسات التعليمية التى أنشئت داخل العاصمة الإدارية الجديدة؛ بغرض استضافة فروع لجامعات كندية داخل مصر، ومنها فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد الكندية.