أشرف صبحى يؤكد ضرورة الاستفادة من الشباب فى الأمن التنمية المناخية

جاء ذلك خلال مشاركته ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إحدى جلسات منحة ناصر للقيادة الدولية الدفعة الثالثة، والتى جاءت بعنوان "قضية المناخ من جلاسكو إلى شرم الشيخ"، الذى أدارها وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمد السباعى، بحضور عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتورة نهى بكر، وعميد كلية الدراسات الإفريقية الدكتور عطية طنطاوى.
وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر لوزير البيئة على المشاركة فى فعاليات منحة ناصر، وكذا على المجهودات الكبيرة، والتى تبذلها فى ظل استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ "كوب 27" نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تولى اهتماما كبيرا بقضية تغير المناخ.
وأكد عميد كليه الدراسات الإفريقية الدكتور عطية الطنطاوى أن منحة ناصر للقيادة الدولية تعكس أهمية إفريقيا بالنسبة لمصر والعالم، خاصة فى ظل وجود النخب الشبابية من مختلف الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن قمة المناخ ستكون استكمالا لاستضافة مصر كبرى الأحداث والفعاليات والمحافل العالمية على أراضيها، مما يؤكد على الريادة المصرية فى مختلف المجالات والتخصصات، مؤكدا أن مصر فى عهد الرئيس السيسى تعتز بالقارة الإفريقية وتضعها على رأس أولوياتها.
بدورها.. قدمت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتورة نهى بكر، الشكر لوزير الشباب والرياضة على التنظيم المتميز لمنحة ناصر، مثنية على فكرة المنحة، مشيرة إلى أن الجميع شركاء فى مسؤولية تغير المناخ.
وتنفذ وزارة الشباب والرياضة المنحة تحت رعاية الرئيس السيسى، بمشاركة قيادات شبابية من قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بالتعاون مع مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى والإدارة المركزية التنمية الرياضية، والإدارة المركزية لشئون الوزير بوزارة الشباب والرياضة، ومكتب الشباب الإفريقى، وحركة ناصر الشبابية، ومبادرة الأفروميديا، ومبادرة شباب "يدير شباب".
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