إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بالمنيا

وشدد محافظ المنيا، على الاستمرار فى تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكدا على أن التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.
وأزالت الوحدات المحلية لمركز ومدينة المنيا، 3 حالات تعد بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وبدون ترخيص، وتم رصد وإيقاف حالة إزالة فى المهد بقرية صفط الخمار، كما تم إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمرانى لقرية صفط الخمار، وتم إزالة حالة تعد على أملاك الدولة بالصحراوى الغربى لمركز المنيا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للقضاء على كافة أشكال التعديات المخالفة.
كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة حالة تعد على أرض زراعية بالوحدة المحلية لقرية منقطين.
وأوقفت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، حالة مبانى فى شارع العاشر من رمضان، وتم ازالة أعمال البناء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
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