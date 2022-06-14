عاجل.. إلغاء نظام الـ«5 سنوات» بالتعليم الفنى

جدة - نرمين السيد - عمم قطاع التعليم الفنى والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا على المديريات التعليمية بجميع المحافظات، ينص على إلغاء نظام "الخمس سنوات" بجميع مدارس التعليم الفنى، واقتصار الدراسة على ثلاث سنوات فقط يحصل الطالب فى نهايتها على شهادة إتمام دبلوم المدارس الثانوية الفنية، مع تطبيق برامج الجدارات المهنية فى جميع المدارس.





ونص الخطاب الذى عممته الوزارة على المديريات على التالى:

فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ممثلة فى قطاع التعليم الفنى، على تطبيق نظام موحد للدراسة بمدارس التعليم الفنى طبقاً للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المهنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وهو نظام (السنوات الثلاث)، وذلك بهدف إكساب الطلاب الجدارات الفنية التى تؤهلهم للمنافسة على وظائف لائقة فى سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، ودفع عجلة الاقتصاد، وكذلك فتح مسار لاستكمال الطلاب دراستهم بالتعليم العالى.

وفى ضوء الكتاب المرسل للمديريات التعليمية، من الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشؤون التعليم الفنى، بخصوص مراعاة الضوابط الواردة بالقرار الوزارى رقم 42 بتاريخ 22/3/2022، بشأن تطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً منهجية الجدارات المهنية بالصف الأول الثانوى الفنى (نظام السنوات الثلاث "فئة فنى"- نظام السنوات الخمس "فئة فنى أول")، بمدارس التعليم الفنى الحكومية والخاصة بمختلف نوعياتها: الصناعية، الزراعية التجارية والفندقية، وذلك عند فتح باب القبول بالصف الأول الثانوى بمدارس التعليم الفنى اعتباراً من العام الدراسى 2022/2023.

إلغاء نظام الخمس سنوات بالتعليم الفنى

وفى ضوء ذلك، وجهت وزارة التربية والتعليم المديريات التعليمية باتخاذ ما يلزم نحو التأكيد على المدارس الفنية بما يلى:

1) أن جميع مدارس التعليم الفنى اعتباراً من العام الدراسى 2022/2023 ستكون على نظام السنوات الثلاث وسيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية.

2) الإعلان فى جميع المدارس الفنية نظام السنوات الخمس (حكومى- خاص) بأن هذه المدارس سيطبق بها البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، وستكون على نظام السنوات الثلاث اعتباراً من العام الدراسى 2022/2023.

3) الطالب الذى سيتقدم للالتحاق بمدارس التعليم الفنى (عام- خاص) سيحصل فى نهاية الصف الثالث على شهادة إتمام دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث، ويحق لجميع الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية نظام السنوات الثلاث طبقاً للبرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية، استكمال الدراسة لعامين آخرين بعد الدبلوم وفق المسارات والضوابط المنظمة لهذا الشأن بمدارس حكومية أو خاصة بعد استيفاء الشروط اللازمة.

4) يراعى عند وضع التنسيق الخاص بالمدارس الفنية، أن تكون حسب الإمكانيات المتوفرة فى المدارس من حيث عدد الفصول وتوافر أماكن التدريبات العملية المجهزة والمناسبة.

5) فى حالة وجود طلاب يرغبون فى التقدم للالتحاق بمدارس التعليم الفنى، وعدم قدرة المدارس الفنية على استيعاب هؤلاء الطلاب أو مجموعهم أقل من المجموع الذى تم تحديده بتنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى، فيتم قبولهم على نظام الخدمات بمدارس التعليم الفنى فترة مسائية (كطلاب منتظمين) بناءً على التنسيق الذى يتم تحديده لكل نوعية.