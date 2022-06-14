إيهاب جلال: النتيجة لا تُعبر عن عدد الهجمات التي جاءت لكوريا الجنوبية.. وكل الفرص التي أتيحت لهم دخلت مرمانا

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - /704371/إيهاب-جلال-النتيجة-لا-تعبر-عن-عدد-الهجمات-التي-جاءت-لكوريا-الجنوبية-وكل-الفرص-التي-أتيحت-لهم-دخلت-مرمانا

علق إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب المصري، على نتيجة اللقاء الذي جمع بين الفراعنة ومنتخب كوريا، وانتهى بتفوق الأخير بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وأكد على أنه يشعر بالحزن بسبب هذا اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل وقال إيهاب جلال، في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة: “ أشكر جميع اللاعبين على أدائهم في مباراة اليوم، والنتيجة لا تعبر عن عدد الهجمات التي جاءت لكوريا، فاكل الفرص التي أتيحت لهم دخلت مرمانا”. وأضاف: المنتخب الكوري كان موفقاً، صنع 5 فرص، سجل منهم 4 أهداف، لعبنا بشكل مختلف وظهرنا بشكل جيد في المباراة،ولكن كان هانك بعض التسرع في إنهاء الهجمات”. مباراة مصر وكوريا وكانت قد انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي أقيم علي ملعب"سول". وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي. فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة. وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84. تشكيل منتخب مصر أمام كوريا فى حراسة المرمي:محمد الشناوي فى خط الدفاع: ياسر إبراهيم وعمر جابر ومحمود الونش وعمر كمال فى خط الوسط:عمرو السولية ومهند لاشين وأحمد رفعت وأحمد حمدي فى خط الهجوم:إبراهيم عادل، مصطفي محمد.

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