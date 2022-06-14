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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - /704366/مجلس-الوزراء-السعودي-يوافق-على-عدد-من-الاتفاقيات-مع-مصر-في-مجالات-القانون-والفضاء-والبريد

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين المملكة ومصر في مجالات القانون والفضاء والبريد/ وقد رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

دوت الخليج وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على مذكرة تفاهم بين مؤسسة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية والهيئة القومية للبريد المصري في جمهورية مصر العربية. كما فوض المجلس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في المجال القانوني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وبالمثل فوض المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء المصرية في جمهورية مصر العربية في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. واستعرض مجلس الوزراء السعودي، فحوى اللقاءات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول، لتقوية أواصر الصداقة والتعاون؛ بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أوسع، ويدعم كل ما من شأنه إحلال الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم. مجلس الوزراء السعودي يوافق على عدد من الاتفاقيات مع مصر في مجالات القانون والفضاء والبريد وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس عدّ تقديم المملكة منحة بقيمة ( 30 مليون دولار) لدعم الصندوق الائتماني الإنساني لأفغانستان، بأنه استمرار لما قدمته للشعب الأفغاني الشقيق في الفترة الأخيرة من جسور إغاثية، ودعمها خلال العقود الماضية عدداً من المشروعات التنموية في أفغانستان بتكلفة تتجاوز (مليار ريال).

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