ضبط بائع خضروات يتحرش بالفتيات فى أسيوط

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن ظهور شخص يقوم بالتحرش بإحدى الفتيات بالطريق العام بدائرة قسم شرطة أول أسيوط .

فحص الفيديو

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات بالواقعة وبإستخدام التقنيات الحديثة تبين قيام بائع خضروات، مقيم بدائرة القسم بالتحرش بإحدى الفتيات ، مقيمة بذات العنوان، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تحبط محاولة لاعادة تدوير مخدر الحشيش بالمنيا

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، ونجحت في ضبط عنصر إجرامي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة ومحاولته إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة المنيا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي غير المشروع.

متابعة المتهم

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش متخذاً من دائرة مركز شرطة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة المنيا ، وبحوزته (كمية لمسحوق بودرة الحشيش وزنت 5 كيلو جرام –4 طرب لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين– أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

اعتراف المتهم

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وخلطها ، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط تاجر مخدرات بالإسماعيلية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، ونجحت في عنصر إجرامي لاتهامه بالتخصص في الإتجار في الهيروين وترويجه على عملائه بدائرة قسم شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، وبحوزته 5 كيلو هيروين.

رصد المتهم

بداية الواقعة عندما تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

استهداف المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).. وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 400 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.