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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - /704364/رشا-راغب-المدير-التنفيذي-للأكاديمية-الوطنية-للتدريب-تستقبل-وفد-حزب-إرادة-جيل-برئاسة-النائب-تيسير-مطر

استقبلت الدكتوره رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديميه الوطنيه للتدريب والمكلفه من رئيس الجمهوريه بتنظيم واداره الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي صباح اليوم وفد حزب اراده جيل برئاسه النائب تيسير مطر رئيس الحزب ووكيل لجنة الصناعه بمجلس الشيوخ والأمين العام لتحالف الاحزاب المصريه.

دوت الخليج

رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفد حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر

وقد عبر النائب تيسير مطر عن سعادته بهذا اللقاء وشكرة الخاص للمدير التنفيذي للاكاديميه الوطنيه وصدور قرار رئيس الجمهورية بتكليف الاكاديميه بتنظيم واداره الحوار الوطني.

كما عبرالنائب تيسير مطر عن تقديره لقرار اختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عام للحوار وايضا المستشار محمود فوزي امين المجلس الاعلى الاعلام رئيسا للامانه الفنيه للحوار.

واكد النائب تيسير مطر دعم حزب اراده جيل للحوار الوطني والعمل على نجاحه مع باقى الاحزاب المشاركه فى بحيث يؤدي الحوار الى ما يحقق مصلحه الوطن ومصالح المواطن.

واوضح النائب تيسير مطر خلال تسليمه رؤيه الحزب للدكتوره رشا راغب ان الحزب يطرح ثلاث محاور هامه في مقدمتها المحور الاقتصادي من تحسين حياه المصريين والمحور الاجتماعي لمعالجه بعض المشاكل الاجتماعيه وفي مقدمتها قانون الاحوال الشخصيه والمحور السياسي المرتبط بتدعيم الحياه الحزبيه واجراء تعديلات على قوانين الاحزاب السياسيه والانتخابات .

وقال النائب تيسير مطر ان الحوار اوجد حاله من الحراك السياسي خاصه انه لا يقتصر على الاحزاب فقط ولكنه مفتوح امام جميع المصريين وبالنسبه لتحالف الاحزاب المصريه الذي اتشرف بانني امينا عاما له فان غالبيه احزاب التحالف ارسلت رؤيتها للحوار واننا نعمل على اتاحة الفرصه لهم لمقابله سيادتكم والتعبير عن دعمهم وشكرهم للاكاديميه الوطنيه للتدريب.

وقد اكدت الدكتوره رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديميه عن سعادتها بهذا اللقاء وان الاكاديميه الوطنيه للتدريب تلتزم بالحياه والتجرد في تنظيم واداره الحوار الذي سوف يستوعب كل الاطياف المصريه للتعبير عن رؤيتهم بكل حريه واكدت ان الاكاديميه ارسلت دعوات عديده لمختلف الاحزاب والجهات المدعوه للحوار وانها يسعدها تلقي اي رغبات من الاحزاب اعضاء تحالف الاحزاب المصريه لدعوتها للقاء معها بناءا لطلب النائب تيسير مطر امين عام التحالف . كما عبر النائب محمد تيسير مطر امين سر لجنه حقوق الانسان وعضو تنسيقيه شباب الاحزاب والامين العام لحزب اراده عن سعادته الشخصيه بحضور هذا اللقاء خاصه لانتماءه لتنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين التي تدعم الاكاديميه وتساند دورها ا الوطني الى جانب سعادته باختيار كل من الكاتب الصحفي ضياء رشوان منسقا عاما للحوار والمستشار محمود فوزي رئيسا للامانه الفنيه. واعلن المستشار محمود فوزي عن سعادته بمقابله وفد حزب اراده برئاسه النائب تيسير مطر ومؤكدا ان الحوار سيدور على اوسع نطاق وستتاح الفرصه لكل حزب فى اختيار اكثر من ممثل له خلال جلسات مناقشه محاور الحوار الوطني بعد الانتهاء من تفريغ وتحليل الرؤى التي تلقتها الاكاديميه الوطنيه للتدريب وقد اكد اللواء محسن الفحام مستشار الحزب ان الملف الاجتماعى هام وخاصة الاهتمام بقضية المواطنة

بينما اكد الكاتب الصحفى محمود نفادى نائب رئيس الحزب لشئون الاعلام ان عوامل نجاح المؤتمر ظهرت فى إسناد التظيم الى الاكاديميه الوطنيه للتدريب وايضا اختيار الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين منسقا عام للحوار والمستشار محمود فوزي رئيسا للامانه الفنيه للحوار واكد الدكتور حسام الجمل امين التثقيف والتدريب ان الحزب سوف يطرح قضايا تمس المواطن وخاصة الشباب على مائدة الحوار الوطنى واعلن احمد نصار امين الشباب ان قضية ربط التعليم بسوق العمل الدولى ضمن مقترحات الحزب وقد ضم وفد حزب اراده جيل كلا من الكاتب الصحفي محمود نفادى نائب رئيس الحزب لشؤون الاعلام واللواء محسن الفحام مستشار حزب اراده جيل واحمد نصار امين الشباب والدكتور حسام الجمل امين التثقيف والتدريب