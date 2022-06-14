أحمد حسن: هناك سوء نوايا داخل منتخب مصر.. والأمور تُدار بـ عشوائية

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - /704360/أحمد-حسن-هناك-سوء-نوايا-داخل-منتخب-مصر-والأمور-تدار-بـ-عشوائية

عبر أحمد حسن لاعب النادي الأهلي السابق وامحلل الرياضي الحالي، عن حزنه الشديد من نتيجة مباراة نصر وكوريا، والتي انتهت بتفوق الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة ودية جمعت بين المنتخبين على ملعب سيول كأس العالم، وفي حضور 70 أف متفرج.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال عميد لاعبي العالم، أثناء تواجده في الاستديو التحليلي لمباراة مصر وكوريا، المُذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “ لم يكن هناك اتفاق على اختيار إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر، وهناك سوء نوايا داخل منتخب مصر والأمور تدار بعشوائية”.

وأضاف: “جمال علام يحاسب على اختيار إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر”.

مباراة مصر وكوريا

أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب سيول”.

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

تشكيل منتخب مصر أمام كوريا

فى حراسة المرمي:محمد الشناوي

فى خط الدفاع: ياسر إبراهيم وعمر جابر ومحمود الونش وعمر كمال

فى خط الوسط:عمرو السولية ومهند لاشين وأحمد رفعت وأحمد حمدي

فى خط الهجوم:إبراهيم عادل، مصطفي محمد.