انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة.. مصرع تاجر مخدرات وضبط آخر بأسيوط حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - /704359/بعد-تبادل-إطلاق-النار-مع-الشرطة-مصرع-تاجر-مخدرات-وضبط-آخر-بأسيوط

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة، ونجحت في القضاء على عنصر إجرامي أثناء تبادل لأطلاق النار مع الشرطة لإتجاره فى المواد المخدرة وضبط أخر بأسيوط.

الأمن العام

فنجحت الأجهزة الأمنية بقيادة قطاع الامن العام تحت قيادة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في تحديد مكان تواجد (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) والمطلوب التنفيذ عليه فى إحدى القضايا "قتل عمد" والمقضى فيها بالحكم بالإعدام.

تبادل إطلاق النار

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور، وقد أسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه، وعُثر بجواره على (كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الشابو – بندقية آلية – رشاش متعدد – رشاش جرينوف – طبنجة – 6 خزينة متنوعة – 1583 طلقة مختلفة الأعيرة ) وكذا سيارة "ربع نقل" ، وقد أمكن ضبط "حارس العنصر" (سائق ، مقيم بذات الناحية) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – بندقية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محاولة لاعادة تدوير مخدر الحشيش بالمنيا

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، ونجحت في ضبط عنصر إجرامي تخصص في الإتجار في المواد المخدرة ومحاولته إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش بدائرة قسم شرطة المنيا مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي غير المشروع.

متابعة المتهم

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش متخذاً من دائرة مركز شرطة المنيا مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة المنيا ، وبحوزته (كمية لمسحوق بودرة الحشيش وزنت 5 كيلو جرام –4 طرب لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين– أدوات ومعدات خاصة بالتصنيع - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض).

اعتراف المتهم

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وخلطها ، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.