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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - /704351/أحمد-شوبير-يفتح-النار-علي-اتحاد-الكرة-يجب-تقديم-استقالتهم-لوزير-الشباب-والرياضة

طالب الإعلامي ونجم الأهلي السابق أحمد شوبير، عن رحيل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري لوزير الشباب والرياضة بعد مباراة اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال أحمد شوبير: "يجب على اتحاد الكرة المصري تقديم استقالتهم لوزير الشباب والرياضة".

أحمد شوبير: إيهاب جلال يتجه إلى أمريكا لقضاء أجازة بعد الخسارة مع منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية.

وتابع قائلاً:" هناك مسئول داخل اتحاد الكرة أكد أن بعض يوجد بعض من الأعضاء سيتم تقديم الأستقالة.

نتيجة مباراة منتخب مصر أمام كوريا

أنتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره كوريا الجنوبية، بنتيجة بأربع أهداف مقابل هدف للفراعنة، في اللقاء الذي إقيم علي ملعب"سول".

وأحرز منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

فيما أحرز منتخب كوريا الهدف الثاني عن طريق اللاعب كيم يونج في الدقيقة 22، وسط سيطرة وخطورة كبيرة من جانب هجوم المنتخب الكوري، ولم يظهر لاعبو المنتخب المصري أي خطورة على حارس منتخب كوريا، باستثناء الهدف الأول الذي تم تسجيله من جانب مصطفى محمد في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول ، وبعدها تم إسدال الستار على نهايته بهذه النتيجة.

وأحرزالهدف الثالث للمنتخب الكوري عن طريق اللاعب تشو جي سونج فى الدقيقة 84.

تشكيل منتخب مصر أمام كوريا

فى حراسة المرمي:محمد الشناوي

فى خط الدفاع: ياسر إبراهيم وعمر جابر ومحمود الونش وعمر كمال

فى خط الوسط:عمرو السولية ومهند لاشين وأحمد رفعت وأحمد حمدي

فى خط الهجوم:إبراهيم عادل، مصطفي محمد.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

الجدير بالذكر أن حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.

وكان قد انتهى الشوط الاول من مباراة مصر وغينيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة من المنتخب الوطني لكن دون أي فاعلية على مرمى الحارس الغيني.