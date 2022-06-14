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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - /704350/بعد-النجاح-العالمي-للجزء-الأول-تفاصيل-وموعد-عرض-مسلسل-لعبة-الحبار-الموسم-الثاني

دوت الخليج يرصد تفاصيل وموعد عرض الموسم الثاني من مسلسل لعبة الحبار

مسلسل لعبة الحبار squid game الموسم الثاني

ينتظر الجمهور ومحبي فيلم squid game طرح الجزء الثاني من العمل الكوري الشهير بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول.

وكان قد انطلق الموسم الأول من مسلسل لعبة الحبار في شهر أكتوبر من العام الماضي 2021.

وانتهى صناع مسلسل لعبة الحبار Squid Game من تصوير مشاهد الجزء الثاني من العمل ومن جانبها قررت الجهة المنتجة للمسلسل إنتاج جزء جديد من العمل والذي يشهد أحداث أكثر قوة وتشويقا بعد ردود الأفعال القوية للموسم الأول.

موعد عرض مسلسل لعبة الحبار الموسم الثاني

وسيضم الجزء الثاني من مسلسل لعبة الحبار عدد كبير من الأبطال الجديدة التي تظهر لأول مرة ضمن أحداث المسلسل بجانب بطل العمل الأساسي الذي استطاع النجاة في المرحلة الأخيرة من اللعبة بعد وفاة جميع الأبطال.

ويشار أن منصة نتفليكس العالمية بدأت في الدعاية والإعلان عن عرض الجزء الثاني من مسلسل squid game ومن المقرر أن تطرح الإعلان الدعائي له خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع عرض العمل الجديد في نهاية العام الجاري أو مطلع العام الجديد 2023.

وتدور أحداث مسلسل لعبة الحبار Squid Game في إطار تشويقي وإثارة مليء بالغموض حول إقبال مجموعة من الأشخاص على الاشتراك في مسابقة غامضة على أمل الفوز بجائزة مالية كبيرة.

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يذكر أن الجزء الأول من مسلسل لعبة الحبار كان قد أخذ وقتا طويلا في التحضيرات الخاصة به ليخرج بهذا الشكل الاحترافي حيث وصلت مدة تحضيرات المسلسل إلى أكثر من 12 شهرا.

ومن جانبه مخرج مسلسل squid game، هوانج دونج هيوك أعلن من قبل عن أنه في حال نجاح الموسم الثاني من العمل بنفس النجاح الذي حققه الجزء الأول والمشاهدات العالية والضجة الكبيرة، سيتم إنتاج جزء ثالث.