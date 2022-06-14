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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - /704289/النائبة-ولاء-التمامي-لـ-تحيا-مصر-مبادرة-لتسكنوا-إليها-تواجه-مغالاة-تكاليف-الزواج-وتبني-أسرة-متماسكة

أعربت النائبة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، عن سعادتها بإطلاق مجمع البحوث الإسلامية مبادرة "لتسكنوا إليها"، لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج، لافتة أنهوتم توجيه الدعوة لكافة فئات المجتمع في مختلف محافظات مصر، لكي يتم العمل من أجل التخلي عن عادات الزواج التي تحول دون تكوين أسرة مستقرة وآمنة تحقق أهدافها وتبني مستقبلها.

دوت الخليج

النائبة ولاء التمامي لـ «دوت الخليج»: مبادرة «لتسكنوا إليها» تواجه مغالاة تكاليف الزواج.. وتبني أسرة متماسكة

وأكدت "التمامي"، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن المبادرة ستتغلب على التكاليف الباهظة للزواج من خلال قصر الخطوبة على دبلة، و قصر مراسم الخطوبة على قراءة الفاتحة وحضور درجات القرابة الأولى ودبلة فقط، ضبط اللقاء بين المخطوبين بحضور الأهل، و كذلك عقد جلسة نقاشية أسبوعية بين الجانبين في إدارة أسرة المستقبل، والتقليل من الهدايا المتبادلة لتظل رمزًا للمودة لا للمفاخرة، وحتى لا تكون ضغطًا على أحد الطرفين، وعدم تطويل فترة الخطوبة بشكل يؤدي إلى وقوع بعض المشكلات.

وقالت عضو مجلس النواب، أن تكليف الزواج البسيطة تعمل علي بناء أسرة متماسكة، لافتة إلي أنه يلزم الاتفاق على كل مصروفات وتكاليف الزواج خلال فترة الخطوبة وقبل كتب الكتاب، كما يتم إلغاء سيشن التصوير وشهر العسل.

وأشادت النائبة ولاء التمامي، بالحصول على دورة مكثفة للزوجين في التأهيل الأسري، والاقتصار على كتابة المنقولات الفعلية التي يؤسس بها بيت الزوجية دون مبالغة، كما يتم اختيار مسكن الزوجية بالتوافق بين طرفي الزواج فقط، وعلى حسب الاستطاعة، دون تدخل الأسرتين ودون شروط غير ضرورية.

وقالت "التمامي"، إنه في ظل ارتفاع أسعار الذهب، ألزمت مبادرة "لتسكنوا إليها" الاتفاق على الذهب بالقيمة وليس بالجرامات، ويُثبت في قائمة المنقولات القيمة، مؤكدة علي تأجيل ما يمكن تأجيله من أثاث؛ حرصًا على التخفيف والتيسير، الاقتصار على الأجهزة الضرورية للبيت، دون اشتراطات خاصة.

وأضافت "عضو مجلس النواب"، أنة لا داعي بـ«الكسوة» وأن يكون الكساء للعروسين بعدد منطقي من الملابس، وإلغاء الأجهزة الكهربائية غير الضرورية التي ينتج عنها مزيد من التكاليف في الفواتير الشهرية، والتقليل من تعدد الاجهزة يستكفي بجهاز واحد فقط.