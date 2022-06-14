انت الان تتابع تفاصيل خبر لمرافعة الدفاع..تأجيل محاكمة 22 متهما في قضية داعش العمرانية لـ 14 سبتمبر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - /704348/لمرافعة-الدفاعتأجيل-محاكمة-22-متهما-في-قضية-داعش-العمرانية-لـ-14-سبتمبر

أجلت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، محاكمة 22 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية " لجلسة 14 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتارية أشرف صلاح و أحمد مصطفي.

اتهامات النيابة للمتهمين

كانت نسبت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هاني عبد الله محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ 18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

تمويل جماعة إرهابية

ووجهت النيابة للمتهمين من الـ19 وحتى 22 تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ 6 تهم الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة وهي سيارات شرطة.

الشروع في القتل

كما وجهت للمتهمين الأول والثاني تهم الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية بنادق مسدسات، وخرطوش.

كفن عين شمس فى قضية خطف شاب

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل نظر محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفيديو الكفن، وذلك في قضية أخرى، متعلقة بخطف شاب في منطقة عين شمس إلى جلسة الغد 15 يونيو.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، التي كشفت أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نيلى يملكه المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت "النيابة العامة" بها، والتي أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم.

المؤبد لربة منزل ونجار والمشدد 10 سنوات لاثنين لخطفهم صاحب شركة

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد ونجار مسلح والسجن 10 سنوات لإثنين أخرين لاتهامهم بخطف صاحب شركة مواد غذائية وطلب فدية 4 ملايين جنيه.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغا من " أ ح " مالك شركة صناعات غذائية، مقيم العاشر من رمضان، يفيد قيام عدد من الأشخاص باختطافه وارغامه على دفع فدية مالية قدرها 4 مليون جنيه، مقابل إطلاق سراحه مستخدمين أسلحة نارية.

فريق بحث

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى قيام كلا من " إفتراج ال" 34 سنة ربة منزل مقيمة العاشر من رمضان، و" أحمد س" 28 سنة صاحب معرض سيارات مقيم الاسماعيلية، و" غريب إ م" 34 سنة فكهانى مقيم بلبيس، و" عبد الهادى ص" 34 سنة نجار مسلح مقيم بلبيس، بارتكاب الواقعة.

علاقة عاطفية

كما تبين أن المتهمة الأولى تربطها علاقة عاطفية بالمتهم الثانى فاتفاقا علي استدراج المجنى عليه الذى تربطه بها صلة قرابة حيث قامت بالاتصال هاتفيا به لمقابلته وأثناء توجهه لها، اشترك معها باقي المتهمين فى اختطافه مستخدمين السيارة رقم ر ع ط 2417 مقابل دفع فدية مالية لهم قدرها 4 مليون جنيه.

تم التحفظ علي المتهمين وبالعرض علي النيابة العامة تقررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 187 لسنة 2021 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، التي أصدرت حكمها المتقدم.