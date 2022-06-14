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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - /704345/بعد-اعتذار-زوجها-ياسمين-الخطيب-الحب-وصال-ودلال-ورضا-وخصام

تصدر اسم الفنانة ياسمين الخطيب التريند خلال اليومين الماضيين بسبب أزمتها الأخيرة وانفصالها من زوجها رجل الأعمال رمضان حسني ولكنه فاجيء الجميع باعتذاره لها اليوم.

دوت الخليج يرصد رد ياسمين الخطيب على اعتذار زوجها

ياسمين الخطيب وزوجها رمضان حسني

وجه رمضان حسني زوج الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب رسالة لها ليعتذر منها بعد أزمتها الأخيرة ومحاولة انتحارها وإعلان انفصالها عنه.

وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ياسمين حبيبة وزوجة متفانية .. لكن جواها طفلة حساسة جداً وغيورة وسريعة الغضب.. وأنا مش بعتبرها مجرد زوجة".

وتابع: "دي بنتي المدللة وحبيبتي .. والحصل بيننا خلاف عادي ممكن يحصل في أي بيت ويتصلح حتى لو وصل للانفصال.. ماكنتش أحب انه يخرج من بيتنا لصفحات السوشيال ميديا لكن قدر الله و ما شاء فعل".

وأضاف: "أنا بعترف إني راجل ريفى عرباوي دماغي صعبة ومتمسك بعاداتي وتقاليدي المختلفة تماماً عن نمط حياتها.. لكن أنا واثق إننا هانقدر سوا نتجاوز كل مشاكلنا بالحب.. وبقولها قدام الناس كلها بحبك وماقدرش أعيش من غيرك".

حقيقة سرقة مجوهرات ياسمين الخطيب

ومن جانبها ردت ياسمين الخطيب على اعتذاره من خلال تعليق لها قائلة: "لو وصفت مشاعري تجاهك هاحتاج مجلدات، لكن كل إللي عايزه أقوله اختصرته الست أم كلثوم ببساطة مدهشة".

وتابعت: "في قولها: "الحب كده.. وصال ودلال ورضا وخصام!" وأهو بين ده وده يا سي رمضان".

وفي سياق آخر، كانت قد كشفت ياسمين الخطيب حقيقة سرقة مجوهراتها وكتبت عبر صفحتها: “إذا كان الاعتذار ثقيلاً على نفسي، فالإساءة ثقيلة على نفوس الآخرين أيضاً. ذكرت بالأمس إني تعرضت لسرقة مصوغاتي أثناء اصابتي بغيبوبة إثر محاولتي الانتحار".

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وأضافت: “مررت ليلتها بـ٣ مستشفيات، المستشفى الجوي، ثم معهد السموم، ثم حجزت -حوالي يوم- بقسم الرعاية المركزة بمستشفى الجنزوري بمصر الجديدة.. اليوم أبلغتني مساعدتي أن الممرضات سلموها المصوغات قبل دخولي قسم الرعاية المركزة”.

وتابعت: “أعتذر -جداً- على سوء ظني.. أرجو أن يقبل اعتذاري فريق التمريض بالمستشفيات السابق ذكرها بشكل خاص، وكل ممرضات مصر بشكل عام. أنا آسفة جداً وفي غاية الخجل من نفسي".