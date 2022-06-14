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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - /704343/إسرائيل-تدعو-لتشكيل-قوة-إقليمية-بقيادة-واشنطن-لمواجهة-إيران

دعا وزير الدفاع الاسرائيلي بيني جانتس، خلال خطاب له، يوم الثلاثاء، إلى العمل على تشكيل قوة إقليمية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التهديدات الإيرانية ويشمل هذا التحالف الدول العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

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وقال وزير الدفاع الاسرائيلى إن:" مثل هذا التعاون من شأنه أن يعزز قوة جميع الاطراف المعنية" لافتا بذلك إلى الدول العربية التي أقتربت بشكل أكثر من اسرائيل فى أطار الحملة الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة الامريكية فى عام 2020

توعد إسرائيلي بإفشال المشروع النووي الأيراني

ويذكر أن اسرائيل ضمن الدول التي تعارض بشكل قوي الأتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والتي انسحبت منه الولايات المتحدة الامريكية فى عهد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب فى عام 2018 وتعهدت إسرائيل بشكل متكرر بأنها ستعمل من أجل منع ايران من أن تكون دولة نووية.

إيران على عتبة امتلاك سلاح نووي

وفي سياق متصل صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بأن :" إيران تقف على عتبة امتلاك سلاح نووي وذلك فى حال لم تقف الدول الغربية فى وجه النظام الايراني".

وقال بينيت تعليق على الملف النووي الأيراني إن": ايران تقترب بشكل خطير من استكمال برنامجها للاسلحة النووية". وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي من بريطانيا بمواصلة الضغوط على قادة طهران مضيفا خلال حواره مع جريدة تلغراف :بأن " إيران تخصب اليورانيوم بمعدل غير مسبوق وتقترب بشكل خطير من وضع أيديها على أسلحة نووية".