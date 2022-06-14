انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب محمد عبدالعزيز لـ دوت الخليج: حياة كريمة ترجمة للعدالة الاجتماعية التى نادينا بها فى 25 يناير و30 يونيو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - /704342/النائب-محمد-عبدالعزيز-لـ-تحيا-مصر-حياة-كريمة-ترجمة-للعدالة--الاجتماعية-التى-نادينا-بها-فى-25-يناير-و30-يونيو

قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن ما حدث من جهود تنموية خلال 8 سنوات السابقين، يقول أننا نحتاج لأكثر من 30عامل وليس 8سنوات، وعلى الأقل لنا نموذج مشروع حياة كريمة وهو المشروع الأعظم فى مصر والذى يخدم نحو 60مليون مواطن.

دوت الخليج

و أضاف عبدالعزيز: بالتالى عندما كنا نتحدث عن مطالب يناير ويونيو وخاصة العدالة الإجتماعية نرى النموذج فى حياة كريمة الذى يخدم أقصى قرية فى صعيد مصر، وأيضا عندما نرى ملف الإصلاح السياسى وجهود الحوار الوطنى وأهمية التواصل مع جميع الأطراف فهذا معناه تلبية لمطالب تم تجاهلها فى الماضى من الجماعة الإرهابية التى كانت ترفض كل شيئ ومن يختلف معها تقوم بتكفيره، والآن مصر تتسع للجميع وأى خلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية .

الحوار الوطني

وعن دعوة الرئيس السيسي، للحوار الوطني، أفاد: عندما يدعو رئيس الدولة بنفسه للحوار الوطنى حول أولويات العمل الوطنى والسياسيى فى مصر يمثل دلالة مهمة فى أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها تريد مساحة ما على التوافق مع الأخذ فى الإعتبار أهمية الإختلاف فى الرأى لأنه لا يمكن لاى قوى سياسية فى العالم بأن تتفق بنسبة 100%، ويمكن النقاش حول مساحات النقاش والحوار المشتركة فى العمل ولكن التوافق التام أمر غير صحيح.

الجمهورية الجديدة

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: وبالتالى عندما يدعو رئيس الجمهورية بنفسه نكون أمام جدية وإهتمام كبير خاصة أن الرئيس وعد بحضور الجلسات النهائية بالحوار ومن ثم شعرت بالأمل الكبير فى أننا على الطريق الصحيح فى الإصلاح السياسى مثلما يتم من جهود تنموية فى مختلف المجالات وخاصة الحقوق الإجتماعية والإقتصادية وهذا يمثل رسالة آمان وإطمئنان للجميع من الجمهورية الجديدة.