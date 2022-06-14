انت الان تتابع تفاصيل خبر البنك العربي الأفريقي يمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 5 مليون جنيه حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:51 مساءً - محمد السيد - /704358/البنك-العربي-الأفريقي-يمول-المشروعات-الصغيرة-والمتوسطة-بـ-5-مليون-جنيه

كشف البنك العربي الأفريقي عن إمكانية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5 مليون جنيه، من إخلال إطلاق أحد منتجات البنك العربي الأفريقي المصرفية، ويرصد دوت الخليج تفاصيل تمويل البنك العربي الأفريقي للمشروعات والمستهدف منه.

البنك العربي الأفريقي

أكد البنك العربي الأفريقي أن تمويل المشروعات يأتي في إطار توسع البنك العربي الأفريقي بنشاطاته، ويستهدف نقل خبراته لقطاع تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمهيد الطريق لهم ليصبحوا شركات كبري في المستقبل مما يدعم نمو الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل.

وأوضح أن إصدر البنك العربي الأفريقي الدولي أول منتجاته لدعم هذا القطاع المثمر لتمويل رأسمال العامل أو النفقات الرأسمالية بقيمة 5 مليون جنيه مصري لفترة سداد تصل إلى 5 سنوات.

البنك العربي الأفريقي يدعم المشروعات

علق تامر خليفة مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأعمال المجموعة بالبنك العربي الأفريقي الدولي على خطة المصرف لدعم المشروعات وجاء نص البيان على النحو التالي:

"نحن نؤمن بأهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث أنه يعد قاطرة النمو في أي اقتصاد وإطلاق إدارة متخصصة يأتي تماشياً مع إستراتيجيتنا و أهداف البنك المركزي في تحقيق تنوع في محفظة البنك ولذلك حرصنا على تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية والتمويلية المتكاملة لخدمة هذا القطاع و دعم نموه وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من إدارة عملياتها التجارية بكفاءة وذلك من خلال كوادر ذات خبرة كبيرة في تمويل هذا القطاع .حيث يتمتع فريق عمل البنك بخبرات تمتد لأكثر من خمسون عاماً في مجال تمويل الشركات مما يتيح فرصة كبيرة لنقل الخبرات وتطوير أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نموها بشكل احترافي".

خدمات البنك العربي الأفريقي

وأوضح محمد حسين، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك العربي الأفريقي الدولي: "إن تدشين هذه الإدارة يأتي تنفيذا لإستراتيجية البنك في التوسع و جذب العملاء الجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الخدمات المصرفية والائتمانية المتميزة لهم لتلاءم احتياجاتهم المختلفة وتلبي تطلعاتهم المصرفية لدعم الاقتصاد المصري ويولي البنك قطاع المشروعات الصغيرة والتي يبلغ حجم أعمالها السنوية أقل من 50 مليون جنيه اهتماما بالغا حيث تم إنشاء إدارة متخصصة لتقديم حلول تمويلية و مصرفية تتناسب مع احتياجات الشركات الصغيرة والتي يستهدف البنك زيادة حجم التمويل المقدم لهذا القطاع الهام والحيوي حوالي 3 مليار جنيه بنهاية 2022 وذلك تماشياً مع تحقيق أهداف البنك المركزي لزيادة الحد الأدنى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 25% من إجمالي صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة والغير مباشرة للبنوك".

وجدير بالذكر أن إدارة البنك العربي الأفريقي تعزز تنمية المشروعات الصغيرة في الأمد المتوسط مما يؤدي الي زيادة حصته السوقية،ويضمن الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر وإتاحة فرص جديدة للشركات للنمو والتوسع وزيادة فرص العمل والمساهمة في دوران عجلة التنمية الاقتصادية في السوق المصرية.