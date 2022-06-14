نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات بكليات فرع البنات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:30 مساءً - قام الدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بالقيام بجولة تفقدية لمتابعة لجان الامتحانات بكليات فرع البنات، تضمنت الجولة زيارة كليات الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، بمقر مبنى الاختبارات الإلكترونية ومبنى الكلية، إضافة إلى ذلك قام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بتفقد لجان الامتحانات بكليتي العلوم والصيدلة بنات بمدينة نصر.

وخلال الجولة اطمأن نائب رئيس الجامعة على سير العمل بجميع لجان الامتحانات والاطمئنان على توفير المناخ المناسب والهدوء التام لمساعدة الطالبات على أداء الامتحان، كما تابع وجود الإشراف الطبي على مدار فترات الامتحان، وأيضا تواجد استاذ المادة خلال فترة الامتحان.

كما قام نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بالمرور على الكافتيريا الموجودة بحرم فرع البنات بمدينة نصر، موجها بتوفير كافة متطلبات طالبات الفرع، وأن تكون الأسعار في متناول الجميع.

كان في استقبال نائب رئيس الجامعة الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات،والدكتورة سعاد أبو المجد وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة فاطمة رجب وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غازي عميدة كلية العلوم بنات، والدكتورة سامية الحسيني ابو فرحة وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني الشريف عميدة كلية الصيدلة بنات، والأستاذة منال حافظ مديرة الأمن الإداري بفرع البنات ومديرة المدينة الجامعية للطالبات.

جدير بالذكر أن هذه الكليات الثلاث حاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.