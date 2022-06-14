اللجنه الوطنيه للقضاء علي ختان الإناث تعلن عن اطلاق الدورة الثانية لجائزه...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:29 مساءً - بالتزامن مع اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث والذى يوافق 14 يونيو من كل عام ، تعلن اللجنه الوطنيه للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة و المجلس القومي للطفولة والأمومة عن اطلاق الدورة الثانية ل"جائزه الرواد ،" والتي أقرتها اللجنة اعتباراً من عام ٢٠٢٠ كجزء من برنامج عملها ، حيث تستهدف الجائزة إحياء وتخليد إرث الرائدات والرواد الأوائل في مجال القضاء علي ختان الإناث ، و تشجيع الإنجازات المتميزة للشخصيات العامه ، وضرورة الإحتفاء بجهود المؤسسات والمنظمات المجتمعيه في القضاء علي ختان الإناث ، وزيادة الوعي بالقضيه وتشجيع فاعلين جدد

وأعلنت اللجنة الوطنيه للقضاء علي ختان الإناث أنه تم إضافة اسم الراحل العظيم الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس القومى للمرأة وخبير التنمية الى إسم الجائزة هذا العام باعتباره واحد من أهم الرواد العاملين على قضية القضاء على جريمة الختان ، وصاحب فكرة انشاء الجائزة ووضع القواعد والأسس لها.

هذا ومن المقرر فتح باب الترشح للجائزة وبدء استقبال الطلبات من تاريخ 20 يونيو 2022 ولمدة شهر وذلك عبر اللينك التالى http://ncw-backend.clicksegypt.net/.../%D8%A7%D8%B9%D9%84... ، وسوف يتم غلق باب الترشح في 20 يوليو 2022 ، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين في 11 أكتوبر 2022 .