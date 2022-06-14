وزير التنمية المحلية يوجه بضرورة ادراج التجربة المصرية فى تطوير العشوائيات كأحد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 03:29 مساءً - فى ضوء تبنى الحكومة المصرية لاستراتيجية متكاملة للنهوض بأوضاع المناطق العشوائية ، بهدف تطوير المناطق العشوائية المتدهورة والتعامل مع المناطق غير المخططة، والحد من التوسع في المناطق العشوائية القائمة من خلال تحزيمها بمناطق مخططة....

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة ادراج التجربة المصرية فى تطوير العشوائيات، كأحد المحاور الهامة التى تتضمنها النسخة الثانية من الدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية و اللامركزية ،و التى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، فى الفترة من 12-21 يونيو 2022 ، بحضور 24 متدرب من 17 دولة أفريقية.

و أشاد اللواء محمود شعراوى بجهود الدولة فى هذا المجال ، حيث لا يقتصر تطوير المناطق العشوائية على توفير المسكن البديل الملائم لسكانها، ولكن هذا التطوير يشمل تطوير نمط الحياة و جودتها و فتح محاور حركة مرورية وتوفير الخدمات اللازمة لها، والتى تشمل المدارس والمباني الإدارية والصحية والأسواق التجارية والحدائق وغيرها.

وفى هذا السياق ، تناولت الحلقة النقاشية الثانية فى فعاليات اليوم الثالث من الدورة التدريبية للكوادر الافريقية ، "دور صندوق التنمية الحضرية فى تطوير المناطق العشوائية ونتائج وانجازات الصندوق" ، و أدار النقاش المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية والمجتمعات العمرانية ، حيث أوضح أن العشوائيات لم يعد لها مكان في مصر تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 2016 بالقضاء النهائي على العشوائيات وتم بالفعل في 2021.

و استعرض المهندس خالد صديق مهام الصندوق الجديدة وخططه وتبلغ تكلفة تنفيذها تريليون جنيه منها 500 مليار جنية لمشروع إحياء القاهرة التاريخية مشيرا إلى أنه سيتم العمل على إعادة كل شيء لأصله، وإعادة الروح للأماكن التاريخية في مصر ، مشيرا إلى أن المشروعات تتضمن أيضا تطوير الأسواق العشوائية وتنمية عواصم المحافظات ومشروع تلال الفسطاط وتطوير المناطق الغير مخططة وغيرها وذلك حتى عام 2030، مؤكدا أن الأمر تغير من التطوير العمراني إلى تطوير نمط الحياة.

ولفت المهندس خالد صديق الى ان الصندوق يعمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها، والعمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها.

وقال المهندس صديق ان المرحلة العاجلة لتطوير عواصم المحافظات وتبلغ ميزانيتها ١٢٠ مليار جنية وتهدف تطوير 107 آلاف وحدة سكنية، تتوزع فى 13 محافظة بإجمالى 35 مشروعا مشيرا الي ان الصندوق انتهى من تطوير 322 منطقة غير آمنة تستوعب 1.5 مليون مواطن، بقيمة 40 مليار جنيه، و قال ان العشوائيات الغير مخططة تشكل ٣٧٪ من المناطق الحضرية وتكلفة القضاء عليها تتكلف ٣١٨ مليار جنية ، وتتصدر محافظة سوهاج المرتبة الأولى بين المحافظات في عدد المدن الغير مخططة بها.

وأكد أن خطة عمل الصندوق تشمل تطوير الأسواق العشوائية والتي يبلغ عددها ١٥٠٠ سوق عشوائي ويتضمن العمل تطوير الأسواق الموجودة بالفعل واحتوائها داخل المدن إضافة الى انشاء أسواق جديدة.

واختتم المهندس خالد صديق الحلقة النقاشية بعرض بعض النماذج الناجحة للصندوق في تطوير المناطق العشوائية مثل مشروع الاسمرات والذي يعد تجربة مميزة تتضمن18ألف و300 وحدة سكنية يقطن بها 100 ألف نسمة بتكلفة 2,7 مليار جنيه بهدف إعادة تسكين سكان المناطق غير الآمنة، وايضا مشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية الذي تتضمن انشاء 12 ألف 117 وحدة سكنية بتكلفة 10 مليار جنيه .