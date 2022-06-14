مدبولى: مصر حريصة على تقديم جميع الحوافز لتوطين وتعميق صناعة السيارات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن احتياجات إفريقيا فى عام 2035 ستكون 5 ملايين سيارة، مؤكدا حرص مصر على تقديم جميع الحوافز والدعم للشركات لمساعدة الدولة المصرية فى توطين وتوسيع تعميق صناعة السيارات.





وأوضح أنه سيتم إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية لشحن السيارات الكهربائية، موضحا أن الحكومة ستتابع بصورة يومية تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه تم إصدار تعريفة جمركية جديدة، ووضع مشروع قانون لتفعيل حوافز تنفيذ وتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر، بجانب وجود مجلس أعلى لصناعة السيارات، لافتا إلى أن حجم استيراد مصر من السيارات العام الماضى تجاوز 4 مليارات دولار، وأن عدد سيارات مصر سيتضاعف خلال العشر سنوات المقبلة.

وأضاف مدبولى، فى كلمة له خلال تدشين استراتيجية تطوير صناعة السيارات، أن رؤية تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موجودة منذ 25 عاما ولكنها لم تنفذ على أرض الواقع إلا خلال الـ7 سنوات الماضية بإرادة وقيادة سياسية قوية، موجها الشكر أيضا لرجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى محافظة بورسعيد، فى زيارة لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن الزيارة تأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بالمنطقة الاقتصادية التى تعد أحد أذرع الدولة المصرية لتحقيق التنمية، من خلال ما تتمتع به من إمكانات ومزايا تنافسية، فى مقدمتها مناطقها الصناعية وموانيها التابعة، مشددا على الدعم الكامل الذى تقدمه القيادة السياسية للمنطقة الاقتصادية، ومشيرا إلى أهمية الدور التنموى الذى تقوم به.