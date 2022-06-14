اعتماد مركز طب أسرة مصطفى كامل ووحدة صحة العاشر من رمضان ببورسعيد

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وأشارت الهيئة، إلى حصول مركز طب أسرة مصطفى كامل ووحدة صحة أسرة العاشر من رمضان، على درجة الاعتماد القومى طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد مراكز ووحدات طب الأسرة GAHAR2021، والمعتمدة دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.
وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن نجاح اعتماد مركز طب أسرة مصطفى كامل ووحدة صحة أسرة العاشر من رمضان، يعد تكليلًا لجهود العاملين بهما، موجهًا التهنئة وتحية شكر وتقدير لكتيبة العمل داخل تلك المنشآت، ولكل من ساهم من رئاسة الهيئة وفرعها ببورسعيد فى الوصول لهذا الإنجاز.
وكشف الدكتور أحمد السبكى، عن تقديم أكثر من 200 ألف خدمة طبية بمركز مصطفى كامل ووحدة العاشر من رمضان لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، تشمل خدمات "الطوارئ، الأسرة، الأسنان، الأطفال، الباطنة، الصيدلية، المعمل، الأشعة"، بجودة عالمية.
وأضاف، أن مركز مصطفى كامل ووحدة العاشر من رمضان يقدما الخدمات والرعاية الصحية الأولية لأكثر من 35 ألف فرد من منتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، ولافتًا إلى أنه يتم الحجز للكشف بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظات منظومة التأمين الصحى الشامل عن طريق مركز الاتصال الآلى للمنظومة 15344، وأنها تعد بوابة الفرد الأولى للحصول على الخدمات والرعاية الصحية.
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