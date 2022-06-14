إيباراشية ميت غمر تكرم الحاصلين على الابتدائية والإعدادية

جدة - نرمين السيد - كرمت إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية الحاصلين على الشهادة الابتدائية والإعدادية فى احتفال أقيم بكنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر.



جدة - نرمين السيد - كرمت إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية الحاصلين على الشهادة الابتدائية والإعدادية فى احتفال أقيم بكنيسة الشهيد مار جرجس بميت غمر. وتخلل الاحتفال كلمة تهنئة من الآباء الكهنة للأنبا صليب أسقف الإيبارشية بمناسبة مرور 13 سنة على سيامته أسقفا عاما للإيبارشية.

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