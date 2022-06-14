السكة الحديد تعدل مواعيد قيام بعض قطارات الوجه القبلى (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وجاءت المواعيد كالآتى:- تعديل ميعاد قيام قطار رقم 3007 "ثالثة مكيف" أسوان / القاهرة، ويقوم من أسوان الساعة 09.00 بدلا من الساعة 04.15 ويصل القاهرة الساعة 21.55. تعديل ميعاد قيام قطار رقم 81 "تهوية ديناميكية" أسوان / القاهرة، ويقوم من أسوان الساعة 04.30 ويصل الساعة 22:40. تعديل ميعاد قيام قطار رقم 735 "تحيا مصر" نجع حمادى / سوهاج، ويقوم من نجع حمادى الساعة 14.40 ويصل سوهاج الساعة 16.50. تعديل ميعاد قيام قطار رقم 723 "تحيا مصر" سوهاج / أسيوط، يقوم من سوهاج الساعة 14.50 ويصل أسيوط الساعة 17.30. تعديل ميعاد قيام قطار رقم 713 "تحيا مصر" أسيوط / المنيا، يقوم من أسيوط الساعة 15.30 ويصل المنيا الساعة 19.25. يأتى ذلك فى إطار سياسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، للعمل على راحة جمهور الركاب وتحقيق أكبر قدر من التيسير بناءً على رغباتهم.

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