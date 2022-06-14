جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطالبة ملك رمضان فتحى، أول طالبة كفيفة بصر كامل تجتاز امتحان الشهادة الإعدادية فى كل المواد على جهاز الحاسب المحمول (اللابتوب)، وحصلت على مجموع 265.5 درجة.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، استطاعت ملك، الطالبة بمدرسة زهور الياسمين للغات بالمعادى، أن تتحدى ظروفها وتقهر إعاقتها وتحصد أعلى الدرجات فى الشهادة الإعدادية وتؤدى نفس امتحان أقرانها وليس امتحان الدمج. وقالت الدكتور هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة، أن الطالبة تقدمت فى الفصل الدراسى الأول بطلب إلى إدارة التربية الخاصة برغبتها فى أن تؤدى الامتحانات باستقلالية تامة دون مساعدة من أحد، مشيرة إلى أنه تم العرض على الوزير والذى أبدى تشجيعه وموافقته الفورية وتفهمه لقدرات الطلاب من ذوى الإعاقات البصرية. وأوضحت أنه تم التعاون مع مؤسسة بصيرة لدعم ذوى الإعاقات البصرية وتشكيل فريق دعم من شئون الطلبة والامتحانات وموجه عام الرياضيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، واستطاعت ملك أداء الامتحانات بشكل جيد وحصلت على درجات مرتفعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملك رمضان.. أول «كفيفة» تحصل على الشهادة الإعدادية بامتحانات عادية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.