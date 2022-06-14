الرئيس الجزائرى: لن ننسى المواقف الشجاعة والمجيدة لمصر

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية الوثيقة التى تربط البلدين الشقيقين مصر والجزائر، مشيرا إلى أن بلاده لن تنسى المواقف الشجاعة والمجيدة لمصر فى دعمها، ومساندتها لثورة الجزائر من أجل الاستقلال.





جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض الجزائر الدولى، والذى شارك فيه أكثر من 20 دولة أجنبية، حيث استهل الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون افتتاحه لهذا المعرض بزيارة الجناح المصرى الذى يضم أكثر من 16 شركة و36 عارضا مصريا، وكان فى استقباله السفير دكتور مختار وريده سفير مصر لدى الجزائر.

وأعرب السفير وريده عن تقديره لزيارة الرئيس الجزائرى للجناح المصرى، مشيرا إلى أن مصر تشارك بجناح كبير يضم نحو 16 شركة و36 عارضا متخصصا فى الصناعات الكيماوية والهندسية، والحرفية، والغذائية، والحاصلات الزراعية.

وأضاف أن الهدف الأساسى من المشاركة هو الوصول إلى شراكة اقتصادية حقيقية بين البلدين، وتحقيق منفعة متبادلة بمفهوم "رابح رابح".

ومن جانبه، أشار المستشار التجارى الدكتور ياسر قرنى، رئيس مكتب التمثيل التجارى بسفارة مصر بالجزائر إلى أن مصر تسعى لتحقيق شراكة تجارية فعالة مع الجزائر؛ بما يساهم فى تحقيق الاستراتيجية التى تبنتها الحكومة الجزائرية مؤخرا من إعطاء الأولوية فى الاستيراد للمواد الخام والنصف مصنعة، سعيا نحو الرقى بمستوى الصناعة المحلية، وهو ما انعكس على زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين فى العام الماضى بنسبة تزيد عن 10%.

من جانبهم، أعرب العارضون المصريون المشاركون فى المعرض سواء فى جناح هيئه المعارض أو جناح المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن سعادتهم بالمشاركة فى هذا الحدث الهام، مشيرين إلى أن السوق الجزائرى يعد من أهم الأسواق فى المنطقة، وهو ما حفزهم لدراسة إقامة مشروعات مشتركة مع نظرائهم الجزائريين يخصص إنتاجها ليس فقط للسوق المحلى الجزائرى، ولكن أيضا للتصدير إلى دول إفريقيا.