8 سنوات صحة.. استثمارات حكومية فى القطاع الطبى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى الاستثمارات الحكومية فى القطاع الطبى خلال 8 سنوات: مؤخرا أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرا عن حجم الإنفاق الحكومى السنوى على القطاع الصحى. وأوضح التقرير أن حجم الانفاق شهدت ارتفاعا من 31 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، إلى 109 مليارات جنيه عام 2021-2022، وبلغت نسبة الارتفاع 252%.

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