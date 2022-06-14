محافظ المنوفية يسلم أجهزة ومساعدات لـ25 عروسا و40 كرسيا متحركا لذوى الهمم

وقدم المحافظ - فى تصريح اليوم - خالص تهنئته للفتيات المقبلات على الزواج وأسرهن، متمنياً لهن حياة زوجية سعيدة، مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تعاون مستمر ودائم مع منظمات المجتمع المدنى لتقديم كافة أوجه الدعم للحالات الإنسانية والأولى بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم.
وقال المحافظ، إنه تم اختيار تلك الفتيات ممن انطبقت عليهن الشروط من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بعد أن تم بحث طلبات الحالات المتقدمة وفقا لمجموعة من المعايير والاستعانة بالبحث الاجتماعى الميدانى.
كما سلم محافظ المنوفية 40 كرسيا كهربائيا متحركا ومساعدات مالية ومواد غذائية لذوى الهمم من أبناء المحافظة، وذلك فى إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومى، وضمن سلسلة لقاءات "رد الجميل" تحت شعار "شعاع أمل لبكرة".
وأكد المحافظ أنه تم صرف تلك المساعدات وفقا لأعمال اللجنة المشكلة بالمحافظة والأبحاث الاجتماعية المعدة من قبل مديرية التضامن الاجتماعى لفحص الطلبات للوقوف على مدى أحقيتهم لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
كما أكد المحافظ، استكمال مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى تواجده بين الأهالى والاستماع إلى مطالبهم لإيجاد حلول فورية حيالها حفاظاً على حقوقهم.
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