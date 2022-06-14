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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704271/نواب-البرلمان-افتتاح-الرئيس-السيسي-لمجمع-الإنتاج-الحيواني-بالسادات-يسهم-في-تحقيق-الإكتفاء-الذاتي-من-الغذاء-وتقلل-فجوات-الاستيراد

أشاد أعضاء مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية تحت مظلة مشروع المجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، تؤكد انحياز الرئيس السيسى لمتوسطى ومحدودى الدخل.

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ألفت المزلاوي عن افتتاح الرئيس السيسي لمجمع الإنتاج الحيواني يالسادات: الدولة المصرية قطعت شوط كبير في مسيرة التنمية الشاملة على كافة المستويات

وقال أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في بيان لها أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتأجيل قرار زيادة أسعار الكهرباء الذي كان مقررا تنفيذه من أول يوليو القادم، يهدف في المقام الاول للتخفيف عن المواطنين في ظل ما يشهده العالم من ازمات عالمية أدت الى ارتفاع الاسعار، وتخفيفا على محدودي الدخل.

واضافت المزلاوي انه على الرغم من المشاكل الاقتصادية العالمية الا ان الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعت بكامل جهودها في توفير حياة كريمة للمواطنين ولم تحملهم كافلة الاعباء الناجمة عن الازمة الاقتصادية بل شاركت معهم في تحملها، وهو ما لم يفعله العديد من الدول. واختتمت المولاوي ان الدولة المصرية قطعت شوط كبير في مسيرة التنمية الشاملة على كافة المستويات ، ونطمح في تحقيق الافضل في ظل تولي الرئيس السيسي الحكم.

النائب أحمد بدوي: تأجيل زيادة أسعار الكهرباء تؤكد انحياز الرئيس السيسى لمتوسطى ومحدودى الدخل

وأكد النائب أحمد بدوي، أن القرار يبين مدى انحياز الرئيس السيسى لمتوسطى ومحدودى الدخل من أبناء الشعب المصري، كما يشير إلى احساس الرئيس بمعاناة المصريين من موجه غلاء الأسعار حاليا بسبب آثار الحرب الروسيه الاوكرانية.

ووجه بدوى الشكر للرئيس السيسى على إصداره لهذا القرار الذى أسعد المصريين، خاصة بعد ان أكد الرئيس على أن هذا القرار لا يعني أن الدولة تمن على شعبها بل تسعى لتخفيف الاعباء عن المواطنين المصريين وناشد بدون المواطنين بتحمل المسئولية في هذا الشأن من خلال ترشيد استخدام الكهرباء بقدر الإمكان.

النائب شحاته أبو زيد: مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالمنوفية يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في ظل الأزمة الراهنة

وأضاف النائب شحاته أبو زيد، في بيان له اليوم، أن الدولة المصرية تعمل خلال الفترة الحالية علي تنفيذ عدة مشروعات قومية من أجل المساهمة في دعم الأمن الغذائي للمواطنين، فضلا عن تحقيق تكامل بين أنشطة المشروعات الوطنية بهدف تخفيض الأسعار وخلق فرص عمل.

وأكد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مجمع الإنتاج الحيوانى المتكامل بالمنوفية يستهدف تقليل الفجوة الغذائية فى البروتين الحيوانى، فضلا عن العمل علي توفيره بالكميات والأسعار المناسبة في متناول المواطن البسيط، مضيفا: علي الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة التي تضغط على معدلات الإنتاج، إلا أن مثل هذه المجمعات تساهم في الحد من الفجوة الغذائية.

النائب أحمد نشأت منصور: المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني بالسادات يسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذائي وتقليل فجوات الاستيراد

قال النائب أحمد نشأت منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية، والتي افتتحها الرئيس السيسي، اليوم، تمثل خطوة مهمة لسد الفجوة الغذائية وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة من الإنتاج الحيواني.

وأضاف "منصور" – في تصريحات له – أن الثروة الحيواني تمثل بوابة للأمن الغذائي، كما تعمل على تقليل فجوات الإستيراد، وتدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، كما يعمل على توفير منظومة متكاملة فى مجال تنمية الثروة ‏الحيوانية والأنشطة المتعلقة بها من أجل تعظيم العائد من نتائج ‏ومكونات المشروعات.

وأوضح أن المشروع يعمل كذلك على ‏توفير المنتجات بالكميات والجودة والأسعار المناسبة فى متناول ‏المواطن المصرى، وتحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من ‏الإمكانيات المتاحة عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيوانى ‏ومشروعات الإنتاج الزراعى وإنتاج الأعلاف والتى تنفذ من قبل ‏شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سعياً لتحقيق ‏الاكتفاء الذاتى النسبي وتخفيض تكلفة مستلزمات الإنتاج، مع إتاحة ‏عديد فرص العمل المناسبة لمختلف التخصصات ومستويات التأهيل ‏العلمى.‏

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة فيما يتعلق بمشروعات الثروة الحيوانية، ومنها مشروعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية من مجمع إنتاج الألبان بمدينة السادات، بمحافظة المنوفية وما سبقها من مراحل سابقة، إضافة إلى المشروع القومي للبتلو، لافتًا إلى أن كل تلك المشروعات أسهمت بصورة مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأزمة الغذائية التي تواجهها دول العالم جراء الحرب الروسية – الأوكرانية.