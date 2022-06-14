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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704340/البنك-العربي-الأفريقي-يوفر-شهادة-أميرالد-الثلاثية-بفوائد-عالية

أعلن البنك العربي الأفريقي عن توفير شهادة أميرالد الثلاثية بفوائد عالية لدعم عملاء البنك العربي الأفريقي من مختلف المحافظات خاصة بعد قرار رفع الفوائد، وتتميز شهادات البنك العربي الأفريقي بنسبة مرتفعة على الفوائد وإمكانية اختيار دورية صرف العائد، ويقدم دوت الخليج تفاصيل شهادة أميرالد الثلاثية من البنك العربي الأفريقي.

فوائد البنك العربي الأفريقي على شهادة أميرالد

قرر البنك العربي الأفريقي زيادة الفوائد على شهادة ادخار أميرالد الثلاثية، وتكون الشهادة لمدة 3 سنوات، أي بنسبة 13.75% شهريا و14% ربع سنوي و14.125% نصف سنوي و14.25% سنويا.

شهادة أميرالد من البنك العربي الأفريقي

- يمكن للعميل البنك العربي الأفريقي اختيار دورية صرف العائد سواء يومي أو شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

- تصدر الشهادة بفئة ألف جنيه ومضاعفاتها بحد أدنى 5000 جنيه.

- يمكن من قام بشراء هذه الشهادة، أن يصدر بطاقة ائتمان بحد أقصى 97% من قيمتها.

- إمكانية السحب على المكشوف بضمان الشهادة وذلك بحد أقصى 90% من قيمتها.

- يستطيع عملاء البنك العربي الأفريقي استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر، والتي تكون من تاريخ الإصدار.