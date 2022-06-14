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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704338/موسيماني-يكشف-حقيقة-توقيعه-لـ-فريق-آخر-بـ-قطر

نشر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، بيان يوضح فيه حقيقة توقيعه لأحد الأندية القطرية، وذلك رداً على الشائعات التي طالته والتي أكدن على أنه تواجد بالفعل في الدوحة في مارس الماضي للتوقيع مع أحد أندية الدوري القطري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونفى موسيماني، عبر بيان رسمي نشره، وأكد أنه لم يقم بالتوقيع لأحد الأنديىة القطرية، وذكر أن هناك عروض من جنوب إفريقيا وخارجها، وبعض العروض من المنتخبات.

رحيل موسيماني عن الأهلي

وكان قد أعلن النادي الأهلي، رحيل موسيماني، مساء أمس الاثنين الموافق 14 من يونيو الجاري، فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

لق بيتسو موسيماني، المدير الفني لصفوف النادي الأهلي السابق على رحيله من صفوف المارد الأحمر، بعد إعلان فسخ التعاقد بالتراضي بالطرفين، وحرص المدير الفني على توضيح الأمور وكشف كافة تفاصيل الأمر.

أول تعليق من موسيماني بعد رحيله عن الأهلي

وقال “موسيماني”، خلال بيان له على صفحته منذ دقائق: “كما تعلمون، لقد انعقدت اجتماعاتٌ بيني وبين مجلس الإدارة بقيادة رئيس النادي، السيد/ محمود الخطيب، والسيد/ ياسين منصور، وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة التخطيط خلال الأيام القليلة الماضية. وقد توصلنا إلى اتفاقٍ متبادل قررنا فيه المضي كلٌ منا في طريقه، ولذلك، يؤسفني أن أعلن أنني وطاقمي الفني، المؤلف من كابيلو رانجواغا وموسي ماتلابا وكايل سولومون سنرحل عن النادي الأهلي بأثرٍ فوري.

وأضاف: “إن هذه الرحلة -التي ستظل دائمًا في قلوبنا- قد بدأناها سويًا في أكتوبر 2020. فحفاوة الاستقبال والمحبة جعلتنا نشعر أننا في بيتنا بالفعل. ورغم شعورنا بالضغط عند انضمامنا إلى نادي القرن، إلا أننا أدركنا أننا لم نأت إلى القاهرة إلا لهدف وغاية. وكان هذا الهدف هو تحقيق الإنجاز. وتابع: “وكانت مهمتنا الأولى هي إكمال مسيرة الحصول على لقب دوري الأبطال. وفي ضوء ضيق الوقت والضغوط الملقاة على كاهلنا، نجحنا مع بقية الفريق في تحقيق الإنجاز، وحصدنا اللقب الأغلى من قلب ستاد القاهرة. وأنجزنا المهمة، ثم عُهِدت لينا مهمة الرجوع بكأس مصر إلى خزائن النادي، وبفضل فريقنا القوي... أنجزنا مهمتنا على أكمل وجه”.

وأردف: “واستمرت الرحلة، وشهدنا صعودنا على منصة التتويج العالمية في كأس العالم للأندية. فواصلنا التحليل والتحضير والتدريب والعمل الدؤوب بلا كلل أو ملل لإثبات قدرتنا على مُجابهة أفضل أندية العالم. وكنا نستمد قوتنا من الهتافات والأغاني الحماسية التي استقبلتنا بها جماهير القلعة الحمراء في الدوحة. وحصدنا الميدالية البرونزية على منصة التتويج العالمية، وكالعادة أنجزنا المهمة، ثم اختتمنا موسم 2020 بلقب كأس السوبر الأفريقي، ولمرة أخرى أنجزنا مهمتنا على أكمل وجه” وواصل: “وكان موسم 2021 هو الموسم الأول الذي سنقضيه بالكامل -من بدايته- مع نادي القرن. وبفضل ما تلقيناه من رئيس النادي، محمود الخطيب، وجماهير القلعة الحمراء، من تأييد ساحق ومحبة غامرة، حققنا الانتصار في بحر شهور، وعُدنا بلقب دوري الأبطال إلى قلعة الجزيرة من جديد، ولقد واجهت رحلتنا تعثرًا حين فقدنا لقب الدوري وكأس السوبر المصري في سبتمبر 2021، لكننا نهضنا من عثرتنا بفضل دعم جماهيرنا. ثم كان كأس السوبر 2021 في انتظارنا في ديسمبر 2021، فلبَّينا النداء واقتنصناها من جديد. وكالعادة، أنجزنا المهمة”.

واستكمل: ” ثم بدأ العام الجديد بمباريات الدوري الممتاز ومواجهات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا. ومع ذلك، كانت أمامنا مهمة أخرى، وهي تحسين مراكزنا في كأس العالم للأندية. فأعددنا العدة وانطلقنا إلى أبوظبي لتمثيل قارتنا. ورغم من واجهناه من صعوبات هائلة، حافظنا على لقب المركز الثالث. ونجحنا مرة أخرى في إنجاز المهمة، وقد تبيَّنت صعوبة الفترة المتبقية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ورغم ما واجهناه من كدمات وجروح طوال الرحلة، إلا أننا قطعنا طريقنا إلى النهائيات. ورغم إخفاقنا في الوفاء بما كُلفنا به، إلا أن مشجعينا جعلونا نشعر بأننا الأبطال. كنا محبطين، لكنهم رفعوا معنوياتنا، واستطعنا إنجاز المهمة”.

وأسهب: “كان القاسم المشترك طوال رحلتنا هو تحدي الوضع الراهن، ووضع فريقنا بين صفوة فرق العالم. ولأول مرة في تاريخ الأهلي يصل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا لثلاث مرات على التوالي تحت قيادة طاقم فني من أفريقيا جنوب الصحراء، وكل هذه الانتصارات تحققت في غضون 20 شهرًا فقط، وأود أيضًا أن أتوجه بجزيل الشكر والعرفان إلى الكابتن بيبو على حُسن ثقته وإيمانه بي وبطاقمي الفني الجنوب أفريقي. فما أبداه من صبرٍ وتعاون وقيادة وتواضع قد ساعد كثيرًا في تيسير مهمتي وسمح لي أن أضمن له تحقيق أمانيه. ولقد تحقَّق حلمي بأن أصبح مدربًا لأكبر ناد في القارة، وسأفتخر بهذا الشرف إلى الأبد، كما أحب أن أتوجَّه بالشكر إلى مجلس الإدارة والإدارة واللاعبين على ثقتكم في موهبتي ومعاونتي في تحقيق حلمي. وبدونكم لما كان لأي من تلك الإنجازات أن يتحقق”.

وأتم: “وأوجه رسالتي إلى القلعة الحمراء، إلى 70 مليون مشجع للأهلي، ممن دعموني طوال هذه الرحلة، لقد كنتم حقًا مصدر إلهامي. ولم أشعر أبدًا بكل هذا الحب والتقدير بعيدًا عن وطني من قبل. وإن شغفكم بكرة القدم هو شيء سيظل في ذاكرتي أينما ذهبت، وسيظل مصدرًا لإلهامي. شكرًا لكم، إنني أشعر بالأسى حقًا، وآمل أن يتجدد لقاؤنا ويُلم شملُنا سويًا من جديد إن شاء الله”.