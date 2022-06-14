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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704336/بـ-11-طعنة-شاب-ينهي-حياة-شقيقه-للخلاف-على-الميراث-بالبحيرة

أقدم شاب على التخلص من حياة شقيقه، بـ 11 طعنة في القلب، ليسقط جثة هامدة غارقا في دمائه، بسبب خلافات فيما بينهما على الميراث بدائرة قسم شرطة النوبارية بالبحيرة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقي مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة النوبارية بوصول جثة شاب في العقد الثالث من العمر لمستشفي النوبارية العام، غارقاٌ في دمائه، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي “عيد جمعة” به 11 طعنة في الصدر بسلاح أبيض، ومقيم بدائرة المركز، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفي.

التحريات

وأوضحت التحريات الأولية، أن سبب القتل خلافات بين الجاني والقتيل علي الميراث، انتهت بالهجوم عليه بسلاح أبيض قام بطعنه 11 طعنة في الصدر والقلب أودت بحياته.

ضبط المتهم

تم القبض علي القاتل، وجاري استجوابه من قبل النيابة العامة، كما تم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

ضبط لصين تخصصا فى إرتكاب حوادث السرقات بالجيزة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة ، ونجحت في ضبط شخصين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات بمحاولة أحدهما الإستيلاء منه على "مظروف يحوى بعض الأوراق الهامة" وفرا هاربان .

التحريات والمعلومات

أكدت المعلومات والتحريات أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دارجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بأحدهما وبحوزتهما طبنجة معدلة – سلاح أبيض، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأنهما قاما بالتخلص من الأوراق المستولى عليها ، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف ، وإعترفا بإرتكابهما (15) واقعة أخرى وبإرشادهما أمكن ضبط بعض المبالغ المالية وأضافا بأنفاقهما باقى المبالغ فى سداد ديونهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.