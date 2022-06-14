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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704333/خطف-شاب-تأجيل-محاكمة-8-متهمين-بواقعة-كفن-عين-شمس-لجلسة-الغد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، تأجيل نظر محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بفيديو الكفن، وذلك في قضية أخرى، متعلقة بخطف شاب في منطقة عين شمس إلى جلسة الغد 15 يونيو.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، التي كشفت أن أحد المتهمين وآخرين من ذويه كانوا استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نيلى يملكه المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيه وأتلفوه، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت "النيابة العامة" بها، والتي أمرت بضبط المتهمين وإحضارهم.

المؤبد لربة منزل ونجار والمشدد 10 سنوات لاثنين لخطفهم صاحب شركة

قضت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المؤبد ونجار مسلح والسجن 10 سنوات لإثنين أخرين لاتهامهم بخطف صاحب شركة مواد غذائية وطلب فدية 4 ملايين جنيه.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغا من " أ ح " مالك شركة صناعات غذائية، مقيم العاشر من رمضان، يفيد قيام عدد من الأشخاص باختطافه وارغامه على دفع فدية مالية قدرها 4 مليون جنيه، مقابل إطلاق سراحه مستخدمين أسلحة نارية.

فريق بحث

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى قيام كلا من " إفتراج ال" 34 سنة ربة منزل مقيمة العاشر من رمضان، و" أحمد س" 28 سنة صاحب معرض سيارات مقيم الاسماعيلية، و" غريب إ م" 34 سنة فكهانى مقيم بلبيس، و" عبد الهادى ص" 34 سنة نجار مسلح مقيم بلبيس، بارتكاب الواقعة.

علاقة عاطفية

كما تبين أن المتهمة الأولى تربطها علاقة عاطفية بالمتهم الثانى فاتفاقا علي استدراج المجنى عليه الذى تربطه بها صلة قرابة حيث قامت بالاتصال هاتفيا به لمقابلته وأثناء توجهه لها، اشترك معها باقي المتهمين فى اختطافه مستخدمين السيارة رقم ر ع ط 2417 مقابل دفع فدية مالية لهم قدرها 4 مليون جنيه.

تم التحفظ علي المتهمين وبالعرض علي النيابة العامة تقررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 187 لسنة 2021 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، التي أصدرت حكمها المتقدم.